Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Super League 2. Στην Πάτρα η ΑΕΛ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Πύργο τον οποίο νίκησε με 4-0.

Τα γκολ για την ομάδα της Λάρισας πέτυχαν οι Καμπετσής (41’, 70’), Νταμπίζας (82’) και Νταμιάν Σίλβα (90+3’).

Στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός νίκησε τη Νίκη Βόλου με 1-0, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε με 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας-Πανιώνιος 0-0

Ζάκυνθος-Ελλάς Σύρου 1-4

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea-Πανσερραϊκός 2-1

Ολυμπιακός Β-Μαρκό 2-4

Αστέρας AKTOR B-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

ΠΑΣ Πύργος-ΑΕΛ Novibet 0-4

Πανθρακικός-Νίκη Βόλου 1-0

ΠΑΟΚ Β-Νέστος Χρυσούπολης 2-1