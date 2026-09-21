Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Super League 2. Στην Πάτρα η ΑΕΛ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Πύργο τον οποίο νίκησε με 4-0.
Τα γκολ για την ομάδα της Λάρισας πέτυχαν οι Καμπετσής (41’, 70’), Νταμπίζας (82’) και Νταμιάν Σίλβα (90+3’).
Στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός νίκησε τη Νίκη Βόλου με 1-0, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε με 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Αναγέννηση Καρδίτσας-Πανιώνιος 0-0
Ζάκυνθος-Ελλάς Σύρου 1-4
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea-Πανσερραϊκός 2-1
Ολυμπιακός Β-Μαρκό 2-4
Αστέρας AKTOR B-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
ΠΑΣ Πύργος-ΑΕΛ Novibet 0-4
Πανθρακικός-Νίκη Βόλου 1-0
ΠΑΟΚ Β-Νέστος Χρυσούπολης 2-1