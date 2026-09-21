Για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο αρχιμανδρίτης Ευγένιος Σπηλιαρωτάκης, μοναχός στην ιστορική Μονή Καψά, αλλά και εφημέριος στην Ενορία των Πεύκων Σητείας, εκεί όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής, που πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, είχε δημιουργησει το δικό του ησυχαστήριο.

Βέβαια, τον γνώριζε και από πιο παλιά, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκεπτόταν το γραφικό χωριό ως φιλοξενούμενος της καλής του φίλης και δημοσιογράφου Χριστίνας Πολίτη.

Επίσης, ο πατήρ Ευγένιος είχε τελέσει τον αγιασμό της κατοικίας που είχε δημιουργήσει ο αγαπημένος καλλιτέχνης στην παλιά φάμπρικα στους Πεύκους.

Λίγο μετά το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους, ο πατήρ Ευγένιος μίλησε στο cretalive.gr για τον Γιώργο που γνώριζε.

«Ο Γιώργος σχεδίαζε να έρθει στους Πεύκους στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά τη μεγάλη συναυλία που θα έδινε… Δυστυχώς, δεν πρόλαβε. Ήταν ένα καλό παιδί. Ψυχούλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης τελευταία φορά επισκέφθηκε το χωριό πέρυσι. «Θυμάμαι μάλιστα ότι τον είχα βάλει μέσα στο ιερό και έψαλλε λίγο. Αγαπούσε πολύ τον Θεό. Πίστευε…» σημειώνει.

Ο ίδιος θυμάται και την Ανάσταση που είχε κάνει ο τραγουδιστής στη Μονή Καψά: «Επισκεπτόταν το μοναστήρι με την παρέα του. Του άρεσε πολύ. Θυμάμαι ότι είχε κάνει και Ανάσταση εδώ και είχε μείνει μέχρι τις 3.30 τα ξημερώματα. Ένιωθε αυτή την κατάνυξη. Του άρεσε να κάθεται σε μία άκρη ήσυχα, χωρίς πολλά φώτα και φωνές».

Σε άλλο σημείο, λέει ότι άκουγε τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και τονίζει: «Ήταν ιδιαίτερα, όπως εκείνος. Λατρεύω τη μουσική και ο Γιώργος ήταν ξεχωριστός».