Έκκληση στους θεατές που βρέθηκαν στη σκηνή Lyttelton του National Theatre στο Λονδίνο έκανε η Κέιτ Μπλάνσετ, αμέσως μετά την υπόκλιση στην παράσταση «Electra/Persona», ζητώντας τους να μην βιντεοσκοπούν.

«Σας άρεσε; Τότε παρακαλώ, βάλτε στην άκρη το κινητό σας» είπε χαρακτηριστικά φορώντας ακόμη τα ρούχα της παράστασης στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη Νίνα Χος.

Σύμφωνα με το Deadline, η νέα παραγωγή σε κείμενο και σκηνοθεσία του Μπένεντικτ Άντριους, συνδυάζει την αριστουργηματική «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με το κινηματογραφικό «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Και πρόσθεσε: Υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να ζούμε τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκλιση στο τέλος και κατά κάποιον τρόπο είναι κολακευτικό. Όμως, για όσους καταγράφουν την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα των θεατών που θα έρθουν και θα είναι παρόντες μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ».

Τα λόγια της διάσημης ηθοποιού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

Στη φιλόδοξη παραγωγή, η οποία θα παρουσιάζεται έως τις 10 Οκτωβρίου, η Μπλάνσετ και η Χος μοιράζονται τους διπλούς ρόλους Ηλέκτρα/Ελισάβετ και Κλυταιμνήστρα/’Αλμα, με τη διανομή να κρίνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς ένας θεατής καλείται στην αρχή της παράστασης να ρίξει ένα νόμισμα επί σκηνής. Τις δύο πρωταγωνίστριες πλαισιώνει η Έλα Λίλι Χάιλαντ.