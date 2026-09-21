Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα είπε για την κατάσταση της οικονομίας στη βελγική εφημερίδα Le Soir εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν ισχύουν αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας. Οι μισθοί δεν έχουν φτάσει εκεί που θα θέλαμε, αλλά ένας πρωθυπουργός που είχε τη χώρα 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης ενώ “έβρεχε” ανάπτυξη παντού και να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση είναι υπερβολή. Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε τον τόπο και κρίθηκε από τους πολίτες. Είναι λάθος να κάνει λαθροχειρίες. Για να φτάσουμε στο σημείο που αξίζει στους πολίτες δεν πρέπει να επαναλάβουμε την αποτυχημένη συνταγή χρεοκοπίας του κ. Τσίπρα. Δεν θα δημιουργήσουμε προσδοκίες στον κόσμο που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε».

Ερωτηθείς για το κενό ασφαλείας που αποκάλυψε για τα προσωπικά δεδομένα η εφημερίδα Το Βήμα, είπε: «Εξέδωσε μια ανακοίνωση η εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας. Το υλικό δεν προέκυψε από παραβίαση συστήματος αλλά από προσβάσιμα στοιχεία που ήταν σκόρπια στο διαδίκτυο. Κάποια είναι και παλιά και έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία νέα πληροφορία. Δεν έγινε διαρροή. Τα στοιχεία ήταν δημοσιοποιημένα. Δεν έγινε παραβίαση στα συστήματα ασφαλείας της χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Θάνο Πλεύρη μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Μαζωνάκη.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα. Δεν υποβαθμίζουμε ούτε υποτιμούμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Με τη γνωστή τακτική κάποιων να πολιτικοποιήσουν ένα ζήτημα με μια απίστευτη μεταφορά στον χρόνο προκαλεί μια εύλογη απορία: γιατί να έχει ευθύνη για τη συμμετοχή του σε ένα σωματείο το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ; Ο ίδιος μίλησε για την κοινωνική σχέση που προέκυψε από την περιπέτεια υγείας του. Δεν γεννά κάποιον λόγο ευθύνης για τον Θάνο Πλεύρη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου».

Αναφορικά με τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και δημοσιεύματα ότι δήθεν η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στον Ηλία Κασιδιάρη απάντησε: «Η πραγματικότητα δεν προκύπτει από δημοσιεύματα αλλά από πολιτικές και πράξεις. Κάποιοι δεν έβρισκαν αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η κυβέρνηση αυτή βρήκε αίθουσα και η δίκη ολοκληρώθηκε. Επίσης η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στην ψήφιση δύο νομοθετημάτων που έδιναν τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να μην επιτρέπει να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές. Είμαστε η τελευταία παράταξη και κυβέρνηση που κλείνει το μάτι σε αυτούς».

Όσον αφορά στην άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ίδιου του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, και σημείωσε: «Κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Ελλάδα το έζησε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Κυβερνήθηκε από μέρος της “πλατείας” και συνέπραξε η αριστερά με την άκρα δεξιά και όσες φορές είδαμε τους λαϊκιστές να ανεβαίνουν στην εξουσία δεν είδαμε αποτέλεσμα».

Η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου: