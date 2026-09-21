«Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των μεγαλύτερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Όπως είπε, ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχουν συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων και στις υψηλές επιδόσεις στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών. Σημείωσε ότι μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκε διπλή θετική εξέλιξη, με τη Scope Ratings να αναβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας και τη Moody’s να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την αξιολόγηση. Ανέφερε, επίσης, ότι πρόκειται για την τρίτη θετική αξιολόγηση των προοπτικών της Ελλάδας από διεθνή οίκο μέσα σε περίπου έναν μήνα και συνέδεσε τις εξελίξεις με τη δημοσιονομική επίδοση, την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε παράλληλα στην επιστροφή, ύστερα από 13 χρόνια, του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη διευρύνει την επενδυτική βάση της χώρας, ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων και δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι η αξιοπιστία που έχει οικοδομηθεί μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο, ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ, σημειώνοντας ότι προβλέπει μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Τόνισε ότι μετά την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης απαγορεύεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία, υπό την προϋπόθεση τήρησης της ρύθμισης.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος «Medwatch», ενός ψηφιακού εργαλείου εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, που αξιοποιεί δημόσια διαθέσιμες ψηφιακές πηγές για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων. Ανέφερε ότι κατά την πιλοτική εφαρμογή στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, ενώ εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, με 231 να χαρακτηρίζονται «κόκκινες» και 424 «κίτρινες». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα ευρήματα παραμένουν υποψήφια και μη επιβεβαιωμένα έως την ολοκλήρωση του ανθρώπινου ελέγχου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο υπό προετοιμασία ψηφιακό εργαλείο για τους πολίτες, μέσω του οποίου θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια γιατρού, να υποβάλλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, λαμβάνοντας ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές, επιβραβεύοντας έτσι όχι απλώς την εφαρμογή μιας πολιτικής αλλά τους κόπους όλων των Ελλήνων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας και δημιουργεί τις συνθήκες προκειμένου ολοένα και μεγαλύτερο πλεόνασμα να συνεχίσει να επιστρέφει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό στη στήριξη της κοινωνίας και κάθε οικογένειας.

Μέσα σε μία μόλις ημέρα, η χώρα μας πέτυχε διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Scope Ratings και Moody’s.

Η Scope Ratings, ειδικότερα, αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αποτυπώνοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση βασίζεται κυρίως στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Είναι, μάλιστα, η τρίτη φορά μέσα σε περίπου έναν μήνα που ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα.

Ακόμη μια σημαντική είδηση από το μέτωπο της οικονομίας, μόλις λίγες ώρες πριν τη διπλή αναβάθμιση, ήταν η επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επίσημα, ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφαλαιαγορά δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Η αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει η Ελλάδα μέσα από αποτελεσματικές πολιτικές μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο, ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτού, οι δανειολήπτες μπορούν κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.

Με τη νέα, ταχεία διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας.

Αξίζει να επισημανθεί πως με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως με τη νέα ρύθμιση οι δόσεις γίνονται πιο βιώσιμες και διασφαλίζεται πλέον μόνιμα και αποτελεσματικά η προστασία της κύριας κατοικίας των πολιτών.

Παρουσιάστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα «Medwatch», ένα νέο εργαλείο ψηφιακής εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών υγείας, αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων και η παραγωγή τεκμηριωμένων ευρημάτων, τα οποία στη συνέχεια τίθενται υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, ενώ 231 δομές σημάνθηκαν ως «κόκκινες» και 424 ως «κίτρινες».

Σημειώνεται πως όλα τα ευρήματα παραμένουν υποψήφια και μη επιβεβαιωμένα έως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος ανθρώπινος έλεγχος.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσίαση του Medwatch, είναι έτοιμο ακόμη ένα ψηφιακό εργαλείο: μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν να κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους και μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την άδεια του γιατρού που επιλέγουν, να υποβάλλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία.

Το εργαλείο αυτό θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις δοθεί η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση.