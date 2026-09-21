Η Σαντορίνη παραμένει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς διεθνώς, προσελκύοντας κάθε χρόνο ταξιδιώτες από διαφορετικές χώρες. Το ηφαιστειακό τοπίο, η Καλντέρα και οι χαρακτηριστικοί οικισμοί του νησιού συνθέτουν την εικόνα ενός προορισμού με ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η ιστορία, η γεωμορφολογία και η τουριστική ανάπτυξη της Σαντορίνης εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το εμβληματικό νησί βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηφαίστεια 2026». Η διοργάνωση του Δήμου Θήρας κορυφώθηκε με την αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης και ολοκληρώθηκε την Κυριακή με τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η τουριστική περίοδος, που συνεχίζεται έως τον Οκτώβριο, εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε καλά επίπεδα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Θήρας, Νίκο Ζώρζο. Όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η τουριστική κίνηση δεν έχει υποχωρήσει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που έχει αλλάξει, όπως εξηγεί, είναι περισσότερο το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται πλέον ο προορισμός: η προσφορά καταλυμάτων έχει αυξηθεί, οι οικονομικές δυνατότητες των ταξιδιωτών έχουν μεταβληθεί, ενώ διαφοροποιούνται και οι αγορές και οι ταξιδιωτικές επιλογές.

«Είναι πολυπαραγοντικό», σημειώνει ο Νίκος Ζώρζος, αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην οικονομική συγκυρία, αλλά και στην εικόνα που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια για τη Σαντορίνη μέσα από σειρά αρνητικών δημοσιευμάτων. Η μέχρι στιγμής εικόνα, πάντως, δεν αποτυπώνει υποχώρηση της ζήτησης, αλλά μια τουριστική αγορά που εξελίσσεται και αλλάζει ισορροπίες.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει, ο προορισμός έχει πλέον να διαχειριστεί μια σημαντικά μεγαλύτερη προσφορά καταλυμάτων. Η Σαντορίνη διαθέτει περίπου 17.000-18.000 ξενοδοχειακές κλίνες, αριθμός που αυξάνεται, ενώ στο συνολικό τουριστικό απόθεμα προστίθενται οι παραθεριστικές κατοικίες και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, για τα οποία δεν υπάρχει ακριβής συνολική καταγραφή. «Πλέον έχουμε μεγαλύτερη προσφορά από τη ζήτηση», σημειώνει ο δήμαρχος, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάγκη ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αλλά χαμηλότερη μέση δαπάνη

Ο Νίκος Ζώρζος εκτιμά ότι η μείωση της μέσης δαπάνης των επισκεπτών που καταγράφεται στη Σαντορίνη εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που αφορά και άλλους ελληνικούς προορισμούς.

Χαρακτηρίζει ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι «η Σαντορίνη έχει διαμορφώσει εδώ και χρόνια χαρακτηριστικά προορισμού υψηλού επιπέδου και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο δημόσιος χώρος χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει και τη γαστρονομία, υπενθυμίζοντας ότι το 2013 η Σαντορίνη είχε ανακηρύξει το έτος ως «Έτος Γαστρονομίας», πρωτοβουλία που, όπως λέει, συνέβαλε σημαντικά στην προβολή των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού.

Από την εποχικότητα στον τουρισμό όλο τον χρόνο

Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει ο δήμος. Ο Νίκος Ζώρζος θυμάται την προσπάθεια που είχε γίνει το 2015 για να καθιερωθεί η Σαντορίνη ως προορισμός όλο τον χρόνο, με την ενίσχυση τότε των χειμερινών αεροπορικών συνδέσεων. Όπως αναφέρει, οι πτήσεις εκείνης της περιόδου είχαν υψηλές πληρότητες, με επισκέπτες όχι μόνο από την Ασία, αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Σήμερα, ωστόσο, η αεροπορική συνδεσιμότητα με την Αθήνα είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν, ενώ αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η παρουσία ορισμένων αγορών, όπως της Ασίας. «Εμείς κάνουμε τώρα μια προσπάθεια συνεχούς προβολής», σημειώνει ο δήμαρχος, με στόχο η Σαντορίνη να ενισχύσει τη θέση της όχι μόνο στις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και σε νέες αγορές.

Στο στόχαστρο βρίσκονται η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, όπου, σύμφωνα με τον Νίκος Ζώρζος, η απουσία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, αλλά και αγορές της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν θέλουμε μόνο τον τουρίστα υψηλού budget»

Η στρατηγική προβολής της Σαντορίνης, όπως την περιγράφει ο δήμαρχος, δεν περιορίζεται στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλής οικονομικής δυνατότητας. «Φυσικά τους θέλουμε και αυτούς, αλλά θέλουμε και εκείνους που έχουν ειδικότερα ενδιαφέροντα», λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη γεωλογία.

Στόχος είναι να έρθουν επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στη Σαντορίνη με ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον: ο γεωλόγος που θέλει να μελετήσει το ηφαιστειακό τοπίο, ο φοιτητής αρχαιολογίας, ο επισκέπτης που ενδιαφέρεται για την ιστορία, την αρχιτεκτονική ή τη γαστρονομία του νησιού.

Πρόκειται, όπως εκτιμά, για ένα κοινό που μπορεί να ταξιδέψει και εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της σεζόν. «Φέτος διαθέσαμε πολύ περισσότερα χρήματα στην προβολή και κυρίως παρουσιάζοντας δύο πράγματα: το περιβάλλον, το οποίο είναι μοναδικό και επενδύουμε σε αυτό, δηλαδή στην προστασία του, και στον πολιτισμό», αναφέρει.

Από το γεωλογικό μουσείο έως την Αρχαία Θήρα

Στην κατεύθυνση αυτή, ο δήμος προωθεί σειρά έργων πολιτιστικού χαρακτήρα. Όπως αναφέρει ο Νίκος Ζώρζος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη δημοπράτηση γεωλογικού μουσείου, ενώ παράλληλα προωθείται η ένταξη έργου για τη δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης της ιστορίας της Θηρασιάς, το οποίο θα περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο, μικρό συνεδριακό χώρο και αμφιθέατρο για θερινά σχολεία.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία παιδικού κέντρου στην Οία, ενώ, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποτύπωση για την ανασύσταση του αρχαίου θεάτρου στην Αρχαία Θήρα.

«Η Σαντορίνη έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα μνημείων, που ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του χαλκού μέχρι και τους νεότερους χρόνους, σε σχέση με την έκτασή της», τονίζει ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι στο νησί έχουν αναπτυχθεί διαδοχικά πολιτισμοί που εκτείνονται από την προϊστορική περίοδο έως τη σύγχρονη εποχή.

Περισσότερες κατοικίες για όσους εργάζονται στο νησί

Η αυξημένη προσφορά κατοικιών, την οποία ο δήμαρχος συνδέει και με τη μεταβολή της αγοράς καταλυμάτων, δημιουργεί πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύτερες συνθήκες και για τη διαμονή εργαζομένων ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων.

Θυμάται ότι στο παρελθόν ο δήμος δεχόταν μεγάλη πίεση για την εξεύρεση κατοικιών για εκπαιδευτικούς που έφταναν στο νησί. Το 2017, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δύο εργαζόμενοι στον δήμο ασχολούνταν με τηλεφωνήματα και αναζητήσεις κατοικιών για εκπαιδευτικούς.

«Φέτος δεν είχαμε ούτε ένα τηλέφωνο», σημειώνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη μεταβολή στη μεγαλύτερη προσφορά κατοικίας.

Παράλληλα, επαναφέρει την πρόταση για αξιοποίηση δημόσιας γης μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και κράτους, προκειμένου να δημιουργηθούν κατοικίες για ανθρώπους που εργάζονται στη Σαντορίνη.

Τα «Ηφαίστεια» και η πολιτιστική εξωστρέφεια

Στην πολιτιστική ταυτότητα του νησιού εντάσσονται και τα «Ηφαίστεια», η μεγάλη διοργάνωση που πραγματοποιείται από το 1991 και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα χαρακτηριστικά γεγονότα της Σαντορίνης.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η φετινή μεγάλη εκδήλωση, με τη θεαματική αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, drones και πυροτεχνήματα, ενώ το διήμερο των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου με μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στον προαύλιο χώρο της Santo Wines, στον Πύργο.

Η συναυλία, που διοργάνωσε ο Δήμος Θήρας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, είχε ως κεντρική θεματική το ρεμπέτικο και συμμετείχαν η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Ασπασία Στρατηγού.

Με τη συναυλία ολοκληρώθηκε το φετινό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα «Ηφαίστεια 2026», συνδέοντας τη μεγάλη διοργάνωση με τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού.

Τα Ηφαίστεια έχουν πλέον μετακινηθεί χρονικά στο τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, ώστε η ημερομηνία της να είναι σταθερή και να μπορεί να εντάσσεται εγκαίρως στον προγραμματισμό κατοίκων και επισκεπτών.

Ο δήμαρχος εκτιμά ότι η διοργάνωση συμβάλλει στη δυναμική του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν επισκέπτες που ταξιδεύουν στη Σαντορίνη και με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Για τον ίδιο, άλλωστε, ο Σεπτέμβριος αποτελεί σημαντικό μήνα για τον προορισμό και η επιμήκυνση της περιόδου συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της Σαντορίνης να προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες πέρα από το μοντέλο του καλοκαιρινού τουρισμού.

Με όχημα το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη γαστρονομία, τη γεωλογία και τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα, η Σαντορίνη επιχειρεί έτσι να διευρύνει την τουριστική της ταυτότητα, απευθυνόμενη σε διαφορετικά κοινά και σε περισσότερες περιόδους του έτους.