Τη θέσπιση αυστηρού και σαφούς θεσμικού πλαισίου για δραστηριότητες και άσκηση πρακτικών που δεν έχουν διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση, ζητά η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος, με γνώμονα την προστασία των πολιτών.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου αναδεικνύεται με ιδιαίτερη ένταση «μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις ανεπάρκειας των μηχανισμών αδειοδοτήσεων και ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας χώρων που διαφημίζουν παροχή υπηρεσιών με ευφάνταστους ιατροβιολογικούς όρους».

Στην ανακοίνωσή της, που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνει ότι «κάθε θεραπευτική μέθοδος είναι αποδεκτή, εφόσον υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση ως προς την ασφάλεια από επιπλοκές και την αποτελεσματικότητά της. Όλες αυτές οι επονομαζόμενες από τους παρόχους εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι και πρακτικές δεν αποτελούν μέρος των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της Ιατρικής και δεν θα πρέπει ποτέ να παρουσιάζονται ως ιατρικές πράξεις».

Παραπλανητική διαφήμιση και «Ψευδοεπιστήμη»

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος εκφράζει την ανησυχία της για την ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς, διαφήμιση τέτοιων πρακτικών, κυρίως μέσω του διαδικτύου, όπου παρουσιάζονται για παράδειγμα ως καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις ο «βιοσυντονισμός» και οι «κβαντικές» εφαρμογές.

Τονίζεται, μάλιστα, ότι οι υπηρεσίες παρέχονται συνήθως από ιατρούς χωρίς επίσημη αναγνωρισμένη ειδικότητα, αλλά με ψευδεπίγραφους τίτλους, δημιουργώντας σύγχυση ως προς το τι αποτελεί πραγματικά Ιατρική.

«Απαιτείται προστασία των πολιτών από κάθε είδους πρακτικές που προβάλλονται ως θεραπευτικές χωρίς την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και από την εμπορική προώθηση “μαγικών” βοτάνων, αλοιφών, κηραλοιφών και κάθε είδους νανοτεχνολογιών», τονίζει η Ένωση.

Ζητά ουσιαστικότερο έλεγχο από τους θεσμικούς φορείς, όπως είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι και το υπουργείο Υγείας.

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος υπογραμμίζει ότι οι παθολόγοι αποτελούν εδώ και πολλές δεκαετίες τον κορμό όλων των βαθμίδων της υγείας και ζητά να προστατευθεί η ειδικότητα, αλλά και η κλασική Ιατρική, από πρακτικές και δραστηριότητες που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.