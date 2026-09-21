Δεν ήμουν ποτέ φανατική της house ή της techno μουσικής. Είναι από τα είδη που έχω ακούσει σε πολύ μικρότερη κλίμακα αναλογικά με άλλα. Άρχισα να μπαίνω στο κλίμα της περισσότερο λόγω του περιγύρου μου που την ακούει με πολλή περισσότερη θέρμη.

Ειδικά, τα τελευταία δύο χρόνια η επαφή μου με το συγκεκριμένο μουσικό είδος μέσα από DJ sets είναι πολύ συχνότερη σε σχέση με τις μουσικές που είναι πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία μου. Μέσα σε αυτά τα χρόνια άκουσα τα sets πολλών Dj, τόσο της εγχώριας, όσο και της διεθνούς σκηνής.

Ένας από αυτούς είναι και ο Black Coffee. Μία ιδιάζουσα περίπτωση, που κουβαλά την δική του ιστορία μουσικά, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένα πραγματικό φαινόμενο.

Ο Black Coffee ανέβηκε στο Θέατρο Πέτρας στις 18 Σεπτεμβρίου και πραγματοποίησε ένα φαντασμαγορικό open air show, με την προσωπική του σφραγίδα, φέρνοντας τον σύγχρονο afro-ηλεκτρονικό παλμό κάτω απ’ τον νυχτερινό ουρανό της πόλης σε συνδυασμό με μία ανεπανάληπτη audio-visual εμπειρία πάνω στα επιβλητικά βράχια του θεάτρου.

Ήταν ένα πάρτι που ευχαριστηθήκαμε όλοι με την ψυχή μας, υποκλιθήκαμε στο ταλέντο του, την αύρα του και τους ήχους που μας έκαναν να χοροπηδάμε ασταμάτητα, κραυγάζοντας με «θράσος», ότι το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ.

Το ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του

Χωρίς αμφιβολία, ο Black Coffee θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς DJs της afro house και ένας καλλιτέχνης που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της afro ηλεκτρονικής μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ μετρά και ξεχωριστές συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας ονόματα, όπως Drake, Alicia Keys, Usher, Pharrell Williams, David Guetta, Billie Eilish και άλλοι.

Και όλα αυτά με το ένα του χέρι. Κυριολεκτικά.

Ο Black Coffee -κατά κόσμον Nkosinathi Innocent Maphumulo- γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1976 στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και μεγάλωσε σε μία χρονική περίοδο έντονων κοινωνικών αλλαγών, κάτι που επηρεάσε βαθύτατα τη μουσική του ταυτότητα και ιδιοσυγκρασία.

Στην ηλικία των 8 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στην Mthatha. Ήταν μία πόλη, όπου δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, ούτε τουαλέτες μέσα στο σπίτι, ενώ ο μικρός Nkosinathi έπρεπε καθημερινά να βοηθά στις δουλειές, όπως να αρμέγει τις αγελάδες της γιαγιάς του. Ήθελε απεγνωσμένα να φύγει από εκεί και να καταφέρει κάτι μεγαλύτερο στη ζωή του.

«Η γιαγιά μου ήταν και άντρας και γυναίκα μαζί και αυτό το μισούσα καθώς μεγάλωνα. Ήθελα να είμαι παιδί, να παίζω με άλλα παιδιά. Μεγάλωσα σε αυτό το μοτίβο ζωής και το μίσησα. Βέβαια, με δίδαξε πολλά, όπως την ηθική της εργασίας», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντεξή του.

Η παιδική του ηλικία επηρέασε πολύ τον άνθρωπο που είναι σήμερα. «Δεν ήμουν ποτέ κοινωνικός τύπος. Ήμουν αρκετά εσωστρεφής. Ως παιδί, πάντα έπρεπε να κάνω όλες τις δουλειές μόνος. Μεγάλωνα μοναχικά και απέκτησα ένα είδος άνεσης με το να εμπιστεύομαι τις σκέψεις και τις αποφάσεις μου χωρίς να χρειάζομαι άλλους ανθρώπους. Αυτό επηρέασε πολύ τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους», είχε αναφέρει.

Η συμμετοχή του σε ένα γκρουπ του ξαδέλφου του, που αναλάμβανε τη μουσική σε πάρτι, του έδωσε την πρώτη γεύση από το πώς διαγραφόταν το μέλλον του.

Στα 14 του χρόνια, η ζωή του άλλαξε δραματικά. Την παραμονή της απελευθέρωσης του Νέλσον Μαντέλα από τη φυλακή, ο Black Coffee βρισκόταν έξω και πανηγύριζε μαζί με φίλους του. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος, προκαλώντας του μόνιμο τραυματισμό στο βραχιόνιο πλέγμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη χρήση του χεριού του.

Το βραχιόνιο πλέγμα είναι ένα δίκτυο νεύρων που εκτείνονται από το νωτιαίο μυελό έως τη μασχάλη, ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της κίνησης των μυών στον ώμο, το χέρι, τον καρπό και τον αγκώνα. Δεδομένου, ότι ορισμένες περιπτώσεις τυγχάνουν αποκατάστασης, ο τραυματισμός του Black Coffee ήταν ανεπανόρθωτος λόγω της σοβαρότητάς του.

Αυτό το ατύχημα, ωστόσο, δεν τον απέτρεψε από το να κυνηγήσει τα όνειρά του, να μάθει, να γίνεται ολοένα και καλύτερος.

Η μεγάλη αποκάλυψη και το μήνυμα αποδοχής

O Black Coffee στις εμφανίσεις του πάντα φορούσε μακρυμάνικα ρούχα, κάτι που οι περισσότεροι θεωρούσαν, ότι πρόκειται για στιλιστική επιλογή. Ωστόσο, ουδείς γνώριζε για παράλυτο χέρι. Η αποκάλυψη για το χέρι του έριξε φως στην τεράστια ανθεκτικότητα που είχε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας ανοιχτά για το αριστερό του χέρι έστελνε πάντα το δικό του μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας.

Τον Αύγουστο του 2017, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους στο Βερολίνο, ο Black Coffee δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με τον Yoh Nagao. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο DJ προχώρησε σε μια σπάνια και βαθιά εξομολόγηση, δείχνοντας δημόσια για πρώτη φορά το αριστερό του χέρι.

«Όταν ήμουν μικρός, μετά το αυτοκινητικό ατύχημα, φορούσα έναν νάρθηκα. Όμως, επειδή ήμουν παιδί, ήταν δύσκολο, καθώς τα παιδιά μπορεί να γίνουν πολύ σκληρά. Έτσι αποφάσισα να σταματήσω να τον φοράω, ιδιαίτερα όταν βρισκόμουν σε δημόσιους χώρους. Μου πήρε πολύ χρόνο μέχρι να μπορέσω να εμφανιστώ έτσι δημόσια, εξαιτίας των δικών μου ανασφαλειών.

»Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για εμένα προσωπικά. Το να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα χωρίς να το υπεραναλύω είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και νιώθω ότι αποκτώ όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση για να το κάνω πιο συχνά

»Όλοι έχουμε μικρά ή μεγάλα πράγματα που δεν μας αρέσουν στον εαυτό μας και πολλές φορές είμαστε εμείς οι ίδιοι που τον υποτιμούμε πριν το κάνουν οι άλλοι. Προσωπικά, προσπαθώ να σπάσω αυτές τις αλυσίδες στη δική μου ζωή και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα καταφέρω να ανοίξω ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για εμένα Μην αφήσεις τίποτα να σε ρίξει. Πάλεψε για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου», έγραφε στο μήνυμά του.

Το Grammy και η αναγνώριση ως ένας από τους κορυφαίους DJ του πλανήτη

Ουσιαστικά η μουσική του καριέρα άρχισε το 1994, ενώ θα περνούσαν ακόμη δέκα χρόνια μέχρι να έρθει η μεγάλη ευκαιρία.

Η πρώτη του μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2004 με τη συμμετοχή του στο Red Bull Music Academy στο Κέιπ Τάουν. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Black Coffee (2005), γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Νότια Αφρική, γεγονός που τον καθιέρωσε ως ανερχόμενο καλλιτέχνη της afro house.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα Have Another One (2007), Home Brewed (2009) και Pieces of Me (2015), μέσα από τα οποία ανέπτυξε έναν μοναδικό ήχο που συνδυάζει deep house, αφρικανικούς ρυθμούς και soulful στοιχεία.

Η διεθνής του πορεία εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 2010, με εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ και clubs παγκοσμίως, καθώς και συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Το 2022 έρχεται και το Grammy στην κατηγορία «Καλύτερο Dance/Electronic Album» για το έβδομο στούντιο άλμπουμ του, «Subconsciously», και έγινε ο πρώτος Αφρικανός καλλιτέχνης που απέσπασε το συγκεκριμένο βραβείο.

Οι περισσότεροι Αφρικανοί καλλιτέχνες που είχαν κερδίσει Grammy μέχρι τότε είχαν διακριθεί κυρίως στην κατηγορία World Music.

Εκτός από το Grammy, ο Black Coffee, έχει τιμηθεί με οκτώ South African Music Awards, τέσσερα DJ Awards και δύο Metro FM Awards.

Η επιτυχία του έχει ήδη αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους Νοτιοαφρικανούς μουσικούς, ενώ ο ίδιος είχε εκφράσει την ελπίδα να στραφούν ακόμη περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας στο μουσικό ταλέντο της Αφρικής.

Οι πρωτιές και το βιβλίο Γκίνες

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του ο Black Coffee έχει καταγράψει αρκετές πρωτιές. Ήταν ο πρώτος Νοτιοαφρικανός DJ που εξασφάλισε residency στο εμβληματικό Hï Ibiza, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της καριέρας του.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Νοτιοαφρικανός DJ που ανέβηκε στη σκηνή του Coachella, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Το όνομά του, μάλιστα, έχει συνδεθεί και με τα ρεκόρ Γκίνες. To 2010, o Black Coffee κλήθηκε να παίξει μουσική για 60 συνεχόμενες ώρες χρησιμοποιώντας μόνο το ένα του χέρι. Η προσπάθεια του DJ να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ, σε ένα εγχείρημα που διήρκεσε τρεις ημέρες, συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους στο Maponya Mall στο Soweto. Πολλοί ήταν κείνοι που πίστεψαν ότι ο Black Coffee κατέχει στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο ρεκόρ.

Αν και το εγχείρημα πλασαρίστηκε παντού στα μέσα ενημέρωσης ως «προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ Γκίνες», η ίδια η οργάνωση των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες (μέσω του εκπροσώπου της στη Νότια Αφρική) δήλωσε αργότερα ότι δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση ή καταγραφή για το συγκεκριμένο event.

Το πραγματικό ρεκόρ Γκίνες με το όνομά του έχει μία διαφορετική ιστορία. Ο "Black Coffee" βρίσκεται τελικά στο βιβλίο Γκίνες, αλλά για έναν άλλο λόγο. Το 2019, ο Νοτιοαφρικανός καλλιτέχνης Percy Maimela κέρδισε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ψηφιδωτό από κόκκους καφέ στον κόσμο (5x5 μέτρα), το οποίο απεικόνιζε το πρόσωπο του DJ Black Coffee!

Έχοντας πλέον κατακτήσει κορυφές που κάποτε έμοιαζαν μακρινές, ο Black Coffee μοιάζει να αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπερνά τα δικά του μουσικά όρια, παντρεύοντας διαφορετικά στιλ με ξεχωριστό τρόπο, όπως μόνο αυτός ξέρει.