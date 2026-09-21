Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου η Μαρία Αντωνά. Η ραδιοφωνική παραγωγός, που τη φετινή σεζόν θα συμμετέχει στην εκπομπή «Mega Non Stop» τα Σαββατοκύριακα, αναφέρθηκε στη νέα αυτή επαγγελματική πρόκληση, αλλά και στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η Ανθή Βούλγαρη τη ρώτησε αν συζήτησε τη συγκεκριμένη πρόταση του MEGA με τον Γιώργο Λιάγκα και αν ζήτησε τη γνώμη του πριν πάρει την απόφασή της. «Το συζητήσαμε με τον Γιώργο. Αλίμονο αν δεν ρωτούσα τον Γιώργο που έχει τόση εμπειρία. Του φάνηκε πολύ πρωτοποριακό, δεν το περίμενε. Μου είπε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό και ωραίο για εμένα και κάτι στο οποίο θα μπορώ να βρω έναν ρόλο μέσα σε αυτό».

Η συζήτηση έφτασε και στο ενδεχόμενο μιας κοινής τηλεοπτικής συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα, με τη Μαρία Αντωνά να αποκαλύπτει ότι το έχουν ήδη συζητήσει. «Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Γιώργο σε κάτι τηλεοπτικό. Το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι δεν θα κάναμε μαζί κάτι ψυχαγωγικό, αλλά κάτι άλλο, πιο βραδινό, μπορεί να το σκεφτόμασταν. Εγώ εκεί που θέλω να εστιάσω είναι το κομμάτι των συνεντεύξεων. Μου αρέσει πολύ να επικοινωνώ με έναν άνθρωπο».

«Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο»

«Οι διακοπές μου ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο. Στον αέρα είναι αρκετά έντονος και πιστεύω ότι προκαλεί συναίσθημα στον κόσμο και αυτό είναι η επιτυχία του. Σήμερα ήταν λίγο αγχωμένος για την πρεμιέρα. Δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο και σέβεται όλους τους ανταγωνιστές», πρόσθεσε στη συνέχεια για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.