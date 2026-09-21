Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 46χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Παιονίας, καθώς ο 46χρονος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι ιταλικές αρχές ζητούν την έκδοσή του, προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης.

Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το 2007, ενώ τα ναρκωτικά είχαν εισαχθεί μέσω Ισπανίας και είχαν καταλήξει στη Νάπολη της Ιταλίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να εκτελεστεί το ένταλμα και να αρχίσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ιταλία.