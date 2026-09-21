Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εκβιάζει την ψήφο των πολιτών με τα ελληνοτουρκικά.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Documento, η κυρία Δούρου ανέφερε πως «η κυβέρνηση, ο κ. πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο έκαναν προεκλογικά, το 2023, χρησιμοποιώντας τα ζητήματα της Θράκης για να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σήμερα ο στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα».

«Όσο πέφτει η ΝΔ, όσο απομακρύνεται η αυτοδυναμία της, τόσο θα κατασκευάζονται τέτοιου είδους διλήμματα που, εντέλει, εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας», τόνισε η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε:

«Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι η δεξιά κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Πορεύεται στη βάση του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, έχοντας κόψει βίαια το νήμα της ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Ρένα Δούρου είπε ότι «όποιος θεωρεί ότι το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας μας αποτελεί κάποιο είδος ισορροπίας τρόμου, μια “τρόικα”, κάνει μεγάλο λάθος», εξηγώντας ότι «η συλλογική ηγεσία είναι η απάντηση στους μεσσιανισμούς και την προσωπολατρία που τα πληρώσαμε πολύ ακριβά. Μόλις ξεκινήσαμε και ήδη έχουμε βάλει τέλος στη θολούρα, την αστάθεια, την εσωστρέφεια που είχε προκαλέσει η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος».

«Οι ευθύνες της προηγούμενης ηγεσίας του κόμματός μας ήταν συγκεκριμένες, βαριές και αποτυπώθηκαν στην απόφαση της 6ης Ιουνίου, που καλούσε στην… αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Μια παγκόσμια πρωτοτυπία!», σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε:

«Εμείς, χωρίς λογικές αποκλεισμών, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε με συνέπεια αυτό που πρεσβεύουμε ήδη από το 2013, εννοώ τη συνεργασία των δημοκρατικών πολιτών και κομμάτων».