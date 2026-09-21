Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα ανεχθεί τις όπως τις χαρακτήρισε προσπάθειες εχθρικών δυνάμεων να περιορίσουν τη συνεργασία της Πιονγκγιάνγκ με άλλες χώρες, προσθέτοντας ότι καμία νέα κύρωση δεν θα μπλοκάρει την ανάπτυξή της ή την υπεράσπιση των βασικών της συμφερόντων, μετέδωσε το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση αυτή κατηγορείται η Ομάδα Παρατήρησης Πολυμερών Κυρώσεων (MSMT), ομάδα 11 κρατών μελών του ΟΗΕ που εντοπίζει και αναφέρει παραβιάσεις και παράκαμψη των κυρώσεων, ότι κατασκεύασε έκθεση που αποσκοπεί να παρουσιάσει ως παράνομο αυτό που η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει φυσιολογική, αμοιβαία επωφελής οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην ίδια και άλλες χώρες, σύμφωνα με το KCNA.

Η MSMT σημείωσε σε έκθεση που δημοσιοποίησε στις 16 Σεπτεμβρίου ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να στέλνει εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό σε παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάτι το οποίο της απέφερε όπως υπολογίζεται από 450 ως 800 εκατομμύρια δολάρια το 2025 για να χρηματοδοτήσει τα προγράμματά της πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.

Η ομάδα αυτή εκτίμησε ότι 35.600 ως 101.280 Βορειοκορεάτες εργάτες παραμένουν ενεργοί σε τουλάχιστον 17 χώρες, κυρίως στην Κίνα και τη Ρωσία και κάλεσε τις χώρες να θέσουν αμέσως σε ισχύ τις αποφάσεις του ΟΗΕ επαναπατρίζοντας τους Βορειοκορεάτες εργαζόμενους και αρνούμενες να εκδώσουν νέες άδειες εργασίας.

Στα κράτη που μετέχουν στην MSMT περιλαμβάνονται η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και οι ΗΠΑ, αναφέρεται στην έκθεση.