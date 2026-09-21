Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε υποστεί ανακοπή ο 54χρονος, Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Όπως αποκάλυψε, οι δύο πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο δεν γνώριζαν ότι ο ασθενής ήταν ο γνωστός τραγουδιστής. Η πληροφορία για την ταυτότητά του μεταφέρθηκε μόνο στον τρίτο διασώστη, ο οποίος έφτασε στο σημείο με μοτοσικλέτα.

Πώς ενημερώθηκαν οι διασώστες για την ταυτότητα του τραγουδιστή

Μιλώντας στο Action24, ο Γιώργος Μαθιόπουλος εξήγησε ότι η αρχική ενημέρωση που είχαν οι δύο πρώτοι διασώστες αφορούσε αποκλειστικά έναν 54χρονο άνδρα που βρισκόταν σε ανακοπή.

«Δεν είπαν στους δύο διασώστες ποιος ήταν, είπαν στο αυτί, στον διασώστη της μοτοσικλέτας που έφτασε τρίτος, ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο συνάδελφος δεν το μετέφερε στους διασώστες, γιατί έπρεπε να βγει μπροστά να ανοίξει τον δρόμο να φτάσουμε στο νοσοκομείο», τόνισε.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην άφιξη του πληρώματος στην κλινική, σημειώνοντας ότι οι διασώστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που το περιστατικό διαβιβάστηκε από το συντονιστικό κέντρο.

«Φτάσαμε στα 3-4 λεπτά από την ώρα που μας δόθηκε κλήση από το συντονιστικό κέντρο. Περίμενε κάποιος στην είσοδο για να μας ανεβάσει στο ιατρείο», είπε.

Σε ημικαθιστή θέση ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σύμφωνα με την περιγραφή του, όταν οι διασώστες μπήκαν στο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση, ενώ ο γιατρός που βρισκόταν ήδη εκεί προσπαθούσε να πραγματοποιήσει ΚΑΡΠΑ.

«Ο γιατρός που ήταν στο σημείο έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι και ο Γ. Μαζωνάκης ήταν σε ημικαθιστή θέση. Άρα από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα λάθος», τόνισε.

Οι διασώστες, όπως ανέφερε ο κ. Μαθιόπουλος, είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό και διαπιστώνοντας ότι ο ασθενής δεν αντιδρούσε, προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για περιστατικό ανακοπής.

«Οι συνάδελφοι ανέβηκαν με όλο τον εξοπλισμό, ό,τι προβλέπεται. Οι διασώστες δεν πηγαίνουν να παραλάβουν ασθενή να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Αν κινδυνεύει η ζωή του, μένουν στο σημείο και τηρούν το πρωτόκολλο, ώστε αν υπάρχει πιθανότητα να ζήσει ένας τραυματίας ή ασθενής να τον σώσουν. Θα κάνουν τις πρώτες βοήθειες που γνωρίζουν ώστε να ανατάξουν έναν ασθενή ο οποίος είναι σε ανακοπή. Είδαν ότι δεν αντιδρούσε ο Γ. Μαζωνάκης και τον κατέβασαν με την καρέκλα του ασθενοφόρου, γιατί το φορείο δεν χωρούσε στο ασανσέρ. Εμείς ή με καρέκλα ή με φορείο κατεβάζουμε έναν ασθενή ανάλογα με το πώς είναι ο χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεταφορά από το ιατρείο προς το ασθενοφόρο έγινε με την ειδική καρέκλα, καθώς το φορείο δεν μπορούσε να περάσει από το ασανσέρ.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι το ασθενοφόρο

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος περιέγραψε και τις ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της καθόδου προς το ασθενοφόρο, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια υποστήριξης του τραγουδιστή συνεχιζόταν.

«Στο λεπτό που κατεβήκαμε του χορηγούσαμε οξυγόνο, προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε τον Γ. Μαζωνάκη τουλάχιστον με οξυγόνο μέχρι το ασθενοφόρο και εκεί ξεκινήσαμε πάλι να κάνουμε ΚΑΡΠΑ, να τον συνδέσουμε στο μόνιτορ, τη μάσκα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, είχε δοθεί η εντύπωση ότι ο γιατρός της κλινικής θα συνόδευε το πλήρωμα στο νοσοκομείο, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

«Υποτίθεται ότι κατέβαινε και ο γιατρός να συνοδεύσει το ασθενοφόρο. Όταν ενημερώθηκε ότι πηγαίνουμε στο ΕΛΠΙΣ, τον έχασαν οι συνάδελφοι και δεν ακολούθησε κανένας», συμπλήρωσε.

Τι είπε για την ώρα θανάτου

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ απάντησε, παράλληλα, και στους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί σχετικά με πιθανή αλλαγή της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να υπήρξε παρέμβαση ή σχετική εντολή. Σε ερώτηση εάν ζητήθηκε να αλλάξει η ώρα, απάντησε «όχι», εξηγώντας ότι η ώρα καταγράφεται αυτόματα από το σύστημα του ΕΚΑΒ.

Όπως τόνισε, «το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο. Η ώρα μπαίνει αυτόματα στο σύστημα και δεν μπορούμε να παρέμβουμε».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ακριβείς χρόνοι αλλά και όσα ειπώθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού αναμένεται να αποτυπωθούν στην απομαγνητοφώνηση των επικοινωνιών.

«Όταν γίνει απομαγνητοφώνηση, όλα αυτά θα φανούν. Και οι ώρες και οι συνομιλίες».

Τι ανέφεραν στους διασώστες για την ΚΑΡΠΑ

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν οι διασώστες μπήκαν στο ιατρείο. Όπως είπε, τους ενημέρωσαν ότι είχε ήδη επιχειρηθεί ΚΑΡΠΑ, ωστόσο η θέση στην οποία βρισκόταν ο ασθενής αποτέλεσε βασικό σημείο της περιγραφής του.

«Όπως ήταν η θέση του Γ. Μαζωνάκη, δεν μπορεί να κάνεις ΚΑΡΠΑ. Με καθιστή θέση, άρα δεν γίνεται. Είχαν έναν απινιδωτή ο οποίος ήταν στα πόδια του και, όταν ρώτησαν οι συνάδελφοι εάν έκαναν χρήση, τους απάντησαν ότι δεν λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην απουσία άλλων μέσων που, σύμφωνα με την περιγραφή του, είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση μιας ανακοπής.

«Όταν έχεις απινιδωτή που δεν λειτουργεί, όταν δεν έχεις βάλει οξυγόνο, όταν δεν έχει λαρυγγική μάσκα, δυστυχώς δύσκολα μπορεί να αναταχθεί ένας ασθενής», τόνισε.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ υποστήριξε, τέλος, ότι η άμεση αξιοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού και η έναρξη της διαδικασίας ανάνηψης από τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοπή θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να είχαν αυξήσει τις πιθανότητες επαναφοράς του ασθενούς.

«Εάν είχαν όλο τον εξοπλισμό όπως είχαν οι διασώστες που ανεβήκαν στο ιατρείο και ξεκινούσαν όλη τη διαδικασία στα πρώτα λεπτά μετά την ανακοπή, (σ.σ. ο Γ. Μαζωνάκης) είχε πολλές πιθανότητες να επανέλθει», σημείωσε.