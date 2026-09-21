Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβίου στη Βάρη της Σύρου ένας 72χρονος, που εγκλωβίστηκε κάτω από το ίδιο του το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τροχαίο δυστύχημα έγινε την ώρα που ο ηλικιωμένος έπλενε το αυτοκίνητό του.

Κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όπως μεταδίδει το cycladeslive.gr, το όχημα άρχισε να κινείται και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να εγκλωβιστεί κάτω από αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο.

Στη συνέχεια, προσπάθησαν να τον σώσουν, κάνοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν τον σφυγμό του.

Ο άνδρας, έπειτα, παραδόθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 72χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η είδηση του θανάτου του 72χρονου σκόρπισε θλίψη στο νησί, με την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του να συνεχίζεται.