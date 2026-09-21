Οι πρώτοι τριγμοί στη σχέση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με τη Νάπολι έκαναν την εμφάνισή τους μετά το 1-1 απέναντι στη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι». Ο Ιταλός τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη νοοτροπία που παρουσίασε η ομάδα του, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του.

Επτά βαθμοί στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Serie A δεν συνιστούν απολογισμό ομάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει και ο Αλέγκρι το γνωρίζει καλά.

«Πρέπει να είμαστε πολύ θυμωμένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Αν, αντίθετα, φεύγουμε από το γήπεδο ικανοποιημένοι παρά την ισοπαλία με τη Φιορεντίνα, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά», ξεκαθάρισε μετά το τέλος του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, μάλιστα, ο 59χρονος τεχνικός προσπαθούσε διαρκώς από τον πάγκο να αφυπνίσει τους παίκτες του, ζητώντας περισσότερη ένταση και αποφασιστικότητα. «Πού είναι το δηλητήριο;», ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημά του.

Οι υποσχέσεις του καλοκαιριού και η πραγματικότητα

Η αντίδραση του Αλέγκρι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογιστούν όσα είχαν προηγηθεί το καλοκαίρι. Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και οι άνθρωποι της Νάπολι είχαν διαβεβαιώσει τον διάδοχο του Αντόνιο Κόντε ότι το υπάρχον ρόστερ ήταν πλήρες και αρκετά ισχυρό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης.

Ανάλογο ήταν το μήνυμα και από τους ηγέτες των αποδυτηρίων. Οι παίκτες εμφανίζονταν αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τους την πίεση μιας εξαντλητικής διετίας και να ξεκινήσουν τη νέα εποχή με την ίδια δίψα για επιτυχίες.

Μέχρι στιγμής, όμως, οι υποσχέσεις δεν έχουν μετατραπεί σε ανάλογη εικόνα μέσα στο γήπεδο. Το 1-1 στη Φλωρεντία ενεργοποίησε τα πρώτα καμπανάκια, καθώς η Νάπολι βρίσκεται ήδη έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή και πέντε από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Μπίλι Γκίλμουρ, ο οποίος πέτυχε το γκολ των «παρτενοπέι»: «Η εμφάνιση ήταν καλή. Είμαστε εντάξει έτσι πριν από τη διακοπή». Μία προσέγγιση που απέχει αισθητά από τον εκνευρισμό που εξέφρασε δημόσια ο Αλέγκρι.

Η Φιορεντίνα ανεβαίνει, αλλά η Νάπολι προβληματίζει

Μία ισοπαλία στο «Φράνκι» ασφαλώς δεν αποτελεί από μόνη της αποτυχία. Η δουλειά του Πάολο Βανόλι αρχίζει να αποδίδει καρπούς και η Φιορεντίνα δείχνει σταδιακά να βρίσκει ξανά τον δρόμο της.

Πριν προηγηθεί η Νάπολι, οι «βιόλα» είχαν σταθεί δύο φορές άτυχοι, βλέποντας τις προσπάθειες των Άτα και Φατζόλι να σταματούν στο δοκάρι. Στη συνέχεια κατάφεραν να φτάσουν δίκαια στην ισοφάριση με τον Χιμένες στο δεύτερο ημίχρονο.

Ωστόσο, η προβληματική εικόνα της Νάπολι δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην καλή αντίσταση της Φιορεντίνα. Η ομάδα του Αλέγκρι εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες που δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο οι εκτιμήσεις του καλοκαιριού ανταποκρίνονταν πραγματικά στις ανάγκες της.

Στο επίκεντρο ο Ντε Μπρόινε

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα αφορά τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος είχε βρεθεί εκτός πλάνων του Κόντε, όμως με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία επανήλθε σε κεντρικό ρόλο στο αγωνιστικό σχέδιο, έπειτα από κοινή επιλογή διοίκησης και Αλέγκρι.

Μέχρι τώρα, όμως, ο Ντε Μπρόινε δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά στον βαθμό που περίμεναν στη Νάπολι. Παράλληλα, η παρουσία του περιορίζει τον χρόνο συμμετοχής του ανερχόμενου Βεργκάρα. Ο τελευταίος, παρότι προέρχεται από κλήση στην εθνική ομάδα, έμεινε και στα 90 λεπτά στον πάγκο στη Φλωρεντία.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται. Ο Ανγκισά είχε μόλις επιστρέψει έπειτα από μυϊκές ενοχλήσεις, όμως στο «Φράνκι» τραυματίστηκε ξανά και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μόλις για τέσσερα λεπτά.

Συνολικά, οι απόντες έχουν φτάσει τους επτά, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο ΜακΤόμινεϊ. Την περασμένη σεζόν, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί είχαν αποδοθεί στην προετοιμασία του προηγούμενου τεχνικού επιτελείου, όμως η κατάσταση εξακολουθεί να προβληματίζει.