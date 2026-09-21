Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, για το αποτέλεσμα των οποίων δεν υπήρξε ποτέ καμία αμφιβολία, αποτελούν μόνο μια «επίφαση δημοκρατίας» που αποκλείει οποιαδήποτε αντιπολίτευση στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

Το κυβερνών κόμμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, επικράτησε άνετα στις εκλογές, ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα σε μια χώρα όπου η έκφραση της διαφωνίας καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές και καθώς δεν υφίσταται αληθινή αντιπολίτευση και κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία δεν επιτράπηκε να συμμετάσχει.

«Οι υποτιθέμενες εκλογές της Δούμας σηματοδότησαν μια ακόμη σημαντική οπισθοδρόμηση για τη ρωσική δημοκρατία. Ποτέ δεν αμφέβαλλε κανείς για το αποτέλεσμά τους», τόνισε η Κάλας με ανάρτηση στο X.

«Το Κρεμλίνο φίμωσε τις διαφωνούσες φωνές, απαγόρευσε το μόνο εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτάχθηκε στον πόλεμό του στην Ουκρανία και απέκλεισε τους διεθνείς παρατηρητές εκλογών.

Το μόνο που απομένει στη Ρωσία είναι μια επίφαση δημοκρατίας», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «πρότεινε μέτρα κατά όσων διευκολύνουν αυτές τις εκλογές – φάρσα στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε περίπου 3.000 αξιωματούχους και οντότητες που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν.