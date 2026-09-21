Ο Κώστας Κοκκινάκης και η Αθηνά Κοντοπάνου η χήρα του Τζώρτζη Μονογυιού, φέρονται να είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Mykonos Live TV, το οποίο αναφέρει ότι οι δυο τους κρατούν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο πρώην πολίστας και παίκτης του Survivor 1 και η επιχειρηματίας καταγράφηκαν σε κοινή έξοδο στα Ματογιάννια της Μυκόνου, σε ένα από τα καταστήματα της Αθηνάς Κοντοπάνου. Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τους δυο τους να κάθονται μαζί σε τραπέζι.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, πληροφορίες από το φιλικό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι είναι πολύ ερωτευμένοι, ενώ ο Κώστας Κοκκινάκης έχει αναπτύξει άριστη σχέση με τον γιο της συντρόφου του.

Το χρονικό του δυστυχήματος στη Βούλα

Η Αθηνά Κοντοπάνου είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας τον Ιανουάριο του 2022, όταν έχασε τον σύζυγό της, Τζώρτζη Μονογυιό, σε θανατηφόρο τροχαίο.

Το συμβάν είχε λάβει χώρα επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή 175, κοντά στα Πηγαδάκια Βούλας στο ύψος των Αλκυονίδων. Η Ferrari που οδηγούσε για πρώτη φορά ο Τζώρτζης Μονογυιός εκτράπηκε της πορείας της στην προσπάθειά του να αποφύγει έναν πεζό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δέντρο και να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος με τη διαλυμένη Ferrari στη Βούλα

Ο οδηγός, πατέρας δύο παιδιών, αδερφός της βουλευτού Κατερίνας Μονογυιού και πρώην παίκτης του ριάλιτι «The Wall» (2003), έχασε τη ζωή του στο σημείο. Η Αθηνά Κοντοπάνου, η οποία επέβαινε στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.