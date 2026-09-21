Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και των νοικοκυριών εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.

«Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», τόνισε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπονομεύσουμε την σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια», κάνοντας ειδική αναφορά στις πρόσφατες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο όμως όπως είπε, είναι διεθνές.

«Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον Κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει πυροδοτηθεί παλαιότερα και από τον πόλεμο στην Ουκρανία», σημείωσε, για να συμπληρώσει: «Οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης, το κάθε νοικοκυριό σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς του οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες. Όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που εμείς έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, λόγω της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν τον χειμώνα που έρχεται. Θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος».

Ο Άκης Σκέρτσος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προνομιακή θέση που βρίσκεται η χώρα μας, καθώς όπως είπε «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πέντε, μόλις, χώρες της Ευρώπης που χάρη στη καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους ή να μειώνει κρατικές δαπάνες να επιστρέφει παροχές, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων».

«Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μια από τις 5, μόλις, χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο», τόνισε.

Ερωτηθείς για το στεγαστικό ζήτημα, ανέφερε ότι είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν το «καλάθι» κάθε νοικοκυριού και ειδικά των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει μια εθνική στρατηγική, καθώς όπως είπε «έχουμε εντοπίσει τις μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται και παρατηρούνται στην στεγαστική αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ο τουρισμός αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, τα λεγόμενα Airbnb, αλλά και για μακροπρόθεσμη ενοικίαση».

«Πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια και αυτό θα εξισορροπήσει τις τιμές ως προς την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από την Εθνική Στρατηγική και δεν είναι μόνο ένα μέτρο αυτό που θα δώσει τη λύση. Το πρόγραμμα ”Σπίτι μου 1 και 2” ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την τρίτη φάση, το πρόγραμμα ”Σπίτι μου 3”, που θα καλύψει περίπου άλλες 20 με 30 χιλιάδες νοικοκυριά», πρόσθεσε.

Συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την ιδιοκατοίκηση, ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε πως «στην Ελλάδα έχουμε την τύχη 7 στους 10 Έλληνες να έχουν το δικό τους σπίτι. Ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες που έχουν το δικό τους σπίτι δεν έχουν να εξυπηρετήσουν κάποιο δάνειο για αυτό. Το πρόβλημα επομένως που είναι οξύ αφορά 3 στους 10 Έλληνες που νοικιάζουν και αφορά κυρίως νεότερους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν, να αποκλείσουν το δικό τους σπίτι και να πληρώνουν ένα εύλογο ενοίκιο σε σχέση με το εισόδημα το οποίο έχουν», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, ο Άκης Σκέρτσος ξεκαθάρισε ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι έσοδα φέρνει στο δημόσιο ταμείο. «Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως, η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ» υπογράμμισε. Και συνέχισε: «Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπροτείνει από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω εύλογο. Είπε ότι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον Κόλπο και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών, ο Άκης Σκέρτσος υποστήριξε ότι πριν εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογηθεί ποια είναι η πορεία της γερμανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

«Η Γερμανία, από μία χώρα η οποία ήταν για δεκαετίες η οικονομική και βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης, πλέον δεν είναι σε αυτή τη θέση. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περιόδους οικονομικής ύφεσης, το 2024 είχε ύφεση, έχει μία ασθενή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια η οποία είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και γνωρίζει ένα μεγάλο κύμα αποβιομηχάνισης» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σκέρτσος, για αυτό και όπως είπε «βλέπουμε μία απογοήτευση και μία στροφή των Γερμανών πολιτών ίσως σε πιο ακραίες πολιτικές επιλογές».

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πολιτική στροφή προς την Ακροδεξιά, υπάρχει σίγουρα όμως μια απογοήτευση από τη δυνατότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα οικονομικά προβλήματα των Γερμανών πολιτών» συμπλήρωσε. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρώπης και σίγουρα ούτε για τη δική μας χώρα, σημειώνοντας ότι «πρέπει να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις».

«Πρέπει να κοιτάζουμε πάντα την περίοδο και της δικής μας διακυβέρνησης από το 2019 έως και σήμερα, τι έχει συμβεί στην οικονομία μας, τι έχει συμβεί στην βιομηχανία και τη μεταποίηση της Ελλάδας, η οποία θυμίζω ότι ήταν ένας αδύναμος κρίκος μέχρι και την περίοδο της κρίσης και κατά την περίοδο της κρίσης. Η απασχόληση στην ελληνική μεταποίηση τα τελευταία επτά χρόνια έχει αυξηθεί κατά 19%, στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 7%. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25%, από το 2019 έως σήμερα, στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 12%. Και η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 44%, στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 5%. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό, ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα τι συμβαίνει στην οικονομία. Η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τις απαντήσεις σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές που κάνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Δεν χρειάζεται δραματοποίηση ούτε και γενίκευση». κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.