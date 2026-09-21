Δέκα ουκρανικές περιφέρειες βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις μεγαλύτερες ζημιές να καταγράφονται στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια της πόλης.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν επίσης πολυκατοικίες εννέα ορόφων και ένα κτίριο πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα στην πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε σε πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε επιθέσεις σε εφοδιαστικό κέντρο στην περιφέρεια του Κιέβου και ότι επλήγησαν στόχοι στα λιμάνια της Οδησσού και του Ισμαήλ.

«Η Ρωσία δεν υποχωρεί από την κλιμάκωσή της και στέλνει πολλά μηνύματα ότι είναι έτοιμη να επεκτείνει τον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι ζήτησε μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Όπως ανέφερε, σκοπεύει να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές αυτή την εβδομάδα, κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.