Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην εθνική Ολλανδίας λίγο πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Nations League, καθώς ο Ντόνιελ Μάλεν τέθηκε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού και δεν θα αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Ελλάδα.

Ο 27χρονος επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο από το ντέρμπι κορυφής της Serie A ανάμεσα στη Ρόμα και την Ίντερ, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (2-2). Το πρόβλημα αποδείχθηκε αρκετό για να τον κρατήσει εκτός των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων των «Οράνιε».

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ολλανδία, καθώς ο Μάλεν έχει μπει εντυπωσιακά στη φετινή σεζόν. Με τη φανέλα της Ρόμα έχει σημειώσει έξι γκολ στις πρώτες πέντε εμφανίσεις του στη Serie A και βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Ο τραυματισμός του σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από τα τέσσερα παιχνίδια της Ολλανδίας στο Nations League. Θα χάσει την πρεμιέρα απέναντι στη Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία στις 27/9, ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδας την 1η Οκτωβρίου. Εκτός πλάνων θα παραμείνει και για τη δεύτερη συνάντηση με τη Σερβία, στις 4/10.

Έτσι, ο Τσάβι θα ξεκινήσει την παρουσία του στον πάγκο της Ολλανδίας χωρίς έναν από τους πλέον φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές που είχε στη διάθεσή του.

Ο Μάλεν αποτελεί σταθερό μέλος των «Οράνιε», μετρώντας μέχρι σήμερα 56 συμμετοχές και 13 γκολ με το εθνόσημο. Το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.