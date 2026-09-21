Στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού φέρνει τον Γουίλφριντ Ζαχά δημοσίευμα από το εξωτερικό, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το «Africafoot», ο διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού ολοκλήρωσε την παρουσία του στις ΗΠΑ και πλέον εξετάζει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του. Το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε απασχολήσει συλλόγους από την Ελβετία, ενώ πλέον στο κάδρο εμφανίζεται και η Ελλάδα.

Ο δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ αναφέρει πως η περίπτωση του Ζαχά έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια συμφωνία ή οριστική εξέλιξη.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, αυτό δεν παρουσιάζεται ως απαγορευτικό για τους Πειραιώτες. Το βασικό ζήτημα αφορά περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο έμπειρος Ιβοριανός μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να ενταχθεί ομαλά στο πλάνο της ομάδας.

Καθοριστική για την αξιολόγηση της περίπτωσής του αναμένεται να είναι η εισήγηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ισπανός προπονητής και το επιτελείο του θέλουν να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα για την αγωνιστική κατάσταση του Ζαχά, αλλά και για το εάν τα χαρακτηριστικά του μπορούν να υπηρετήσουν τις τακτικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού.