Δώρο ζωής για περισσότερους από 20 ασθενείς, που βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση, αναμένεται να αποτελέσουν τέσσερις δωρεές οργάνων από τέσσερις δότες, που απεβίωσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η λήψη των οργάνων και των κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου από ασθενείς που νοσηλεύονταν στις Α΄ και Β΄ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, σε μια συντονισμένη επιχείρηση υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι δωρεές οργάνων προέρχονται από μία 50χρονη, μία 71χρονη και μία 65χρονη γυναίκα, και έναν 62χρονο άνδρα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ειδικότερα, από την 50χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη Β΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν καρδιά, ήπαρ, δύο νεφροί και δύο κερατοειδείς.

Για τη λήψη των μοσχευμάτων συνεργάστηκαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς-Πνευμόνων της Πολυκλινικής του Μπάρι στην Ιταλία, τη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ του Ιπποκρατείου και τη Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου». Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Μπάρι, στο Ιπποκράτειο, στο «Λαϊκό» και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Από την 71 ετών γυναίκα, που νοσηλευόταν στη Β΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν δύο κερατοειδείς από την Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του ΑΧΕΠΑ και μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Από την 65χρονη γυναίκα, επίσης νοσηλευόμενη στη Β΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν δύο κερατοειδείς από τη Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του Παπαγεωργίου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Από τον 62χρονο άνδρα, που νοσηλευόταν στην Α΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν ήπαρ, δύο νεφροί και δύο κερατοειδείς. Στη λήψη των μοσχευμάτων συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες του Ιπποκρατείου και της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου». Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο, στο «Λαϊκό» και στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Για την ολοκλήρωση των τεσσάρων δωρεών συνεργάστηκαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δύο ΜΕΘ, τα Αναισθησιολογικά Τμήματα, τα Χειρουργεία, τα Καρδιολογικά και Πνευμονολογικά Τμήματα, τα Αιμοδυναμικά και Ακτινολογικά Τμήματα, τα Μικροβιολογικά, Βιοχημικά και Αιματολογικά Εργαστήρια, το Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.