Στη δημιουργία ενός νέου πολυχώρου ψυχαγωγίας προχωρά ο Δήμος Γρεβενών, με το έργο να εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Η ένταξη του έργου αποφασίστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ, περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης του χώρου της υφιστάμενης παιδικής χαράς, συνολικής έκτασης 3,6 στρεμμάτων.

Αναλυτικά, οι εργασίες αφορούν στην τοποθέτηση καινούργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, την τοποθέτηση εξοπλισμού για τους συνοδούς, στην τοποθέτηση νέων δαπέδων ασφαλείας, στη συντήρηση του πρασίνου σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς και στη βελτίωση της περίφραξης, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 84 παιδιά, ενώ παράλληλα προβλέπεται η διάθεση θέσεων παιχνιδιού για ΑμεΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.