Η Σία Κοσιώνη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», κάνοντας την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση ως καλεσμένη, όπου τοποθετήθηκε για την προσωπική της διαδρομή, τη νέα της επαγγελματική στέγη και την οικογενειακή της ισορροπία.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται ο κόσμος εκτός τηλεοπτικού αέρα, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Η εξωτερική εμφάνιση είναι διαβατήριο. Η ομορφιά όμως βρίσκεται μέσα. Έχω δει πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν τα τέλεια χαρακτηριστικά αλλά να εκπέμπουν μια απίστευτη γοητεία». Η ίδια πρόσθεσε σχετικά με τις αντιδράσεις των πολιτών όταν τη συναντούν από κοντά: «Ο κόσμος που με γνωρίζει από κοντά εκπλήσσεται. Μου λένε ότι είμαι πολύ γλυκιά. Αν θέλω να είμαι ψαρωτική, όμως, είμαι».

Η σχέση με τον Κώστα Μπακογιάννη και η δυναμική στο σπίτι

Σχετικά με τη συμβίωσή της με τον Κώστα Μπακογιάννη ύστερα από 13 χρόνια κοινής πορείας, η παρουσιάστρια υπογράμμισε τη συναισθηματική τους σύνδεση: «Με τον Κώστα δεν είμαι ψαρωτική, είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε με τον Κώστα 13 χρόνια μαζί. Υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Το φούντωμα της αρχής κατασταλάζει, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη, αλληλοσεβασμός, απόλυτη συναισθηματική ταύτιση».

Ερωτηθείσα για τα στοιχεία που εκτιμά στον σύζυγό της, ανέφερε: «Θαυμάζω την εσωτερική δύναμή του. Είναι απίστευτη και πολλές φορές με κάνει να αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω εκείνος τι θαυμάζει σε εμένα. Νομίζω ότι βλέπει έναν άνθρωπο ρομαντικό, που παλεύει πολύ γι’ αυτό που βλέπει σωστό και άδικο, βλέπει μια καλή μητέρα και έναν άνθρωπο που κυνηγάει πάντα το σωστό».

Σχετικά με τη διαχειριστική εικόνα εντός οικίας, η δημοσιογράφος δήλωσε: «Ο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Ο Κώστας συνήθως όταν βλέπει ότι τα πράγματα τεντώνουν πολύ, μπαίνει μέσα και τα εξισορροπεί».

Παράλληλα, εξήγησε την προσέγγισή της στην ανατροφή του γιου της: «Είμαι πάρα πολύ κοντά του. Ξέρω κάθε δευτερόλεπτο πού είναι, τι κάνει. Είμαι από πάνω δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι φροντίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ψυχή του.

Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να βάλω μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του πράγματα, είτε αυτό σημαίνει να διαβάσω μαζί του, είτε σημαίνει να του μιλήσω για κάτι, να περπατήσουμε, να του δείξω κάτι, να συζητήσουμε για κάτι, να παίξουμε κάτι. Προσπαθώ πολύ να τον γεμίζω με όμορφα πράγματα, με εμπειρίες, με παραστάσεις, με εικόνες. Και από κει και πέρα να δημιουργήσω έναν άνθρωπο δυνατό, γιατί η εποχή μας θέλει δύναμη και ελεύθερο».

Σε ερώτηση για τις ισορροπίες με τα παιδιά του συζύγου της από τον προηγούμενο γάμο του, η Σία Κοσιώνη τοποθετήθηκε ξεκάθαρα: «Με τον Κώστα ήρθαν όλα πάρα πολύ φυσικά και όμορφα και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά που κρίνει μια σχέση. Σε πολλές φάσεις της ζωής μας έχουμε αναρωτηθεί αν αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι την απάντηση σε αυτό στη δίνει η άνεση, η ευκολία με την οποία περνάει, περνάς τις μέρες σου, περνάς το χρόνο σου με έναν άνθρωπο. Με τον Κώστα ήρθαν όλα πάρα πολύ φυσικά. Ήξερα όταν αποφασίσαμε να είμαστε μαζί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του.

Αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τι θα πεις; Σε αγαπάω με όρους; Με ένα παιδί, με δύο παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Όλα ήρθαν πάρα πολύ φυσικά. Με τα παιδιά είναι, είμαστε τρομερά αγαπημένοι. Είναι σαν να είμαι δεύτερη μαμά τους, σαν να είναι παιδιά μου. Δεν τα ξεχωρίζω. Με τον ίδιο τρόπο θα μαλώσω το δικό μου, θα μαλώσω και τα άλλα παιδιά.

Με τον ίδιο τρόπο θα αγκαλιάσω το δικό μου και θα αγκαλιάσω και τα άλλα παιδιά. Ήρθαν με ένα πολύ φυσικό και πολύ όμορφο τρόπο και μπορεί να ακούγεται έτσι, να φαίνεται κάπως πολύπλοκο αν το δεις απ’ έξω, αλλά μέσα στη δική μας φωλιά τα πράγματα είναι πολύ ζεστά, πολύ ήρεμα και πολύ κανονικά».

Η αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ και η δημοσιογραφική ανεξαρτησία

Αναφερόμενη στην απόφασή της να κλείσει τον κύκλο 20 ετών στον ΣΚΑΪ και να ενταχθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε τις συνθήκες της μετάβασης: «Πρώτα απ’ όλα είχα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή. Δεύτερον, χάρηκα πάρα πολύ που η μετάβασή μου έγινε εδώ στον ΑΝΤ1.

Πιστεύω πάρα πολύ στην προοπτική που μπορεί να δώσει ο ΑΝΤ1 στην ενημέρωση σε αυτή την εποχή που ζούμε. Ο Θοδωρής Κυριακού και δεν το λέω για να πω κάτι για το αφεντικό μου, δεν το κάνω ποτέ, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει εμπιστευτεί ποτέ, πολύ και μου έχει δώσει πολύ μεγάλη ελευθερία και αυτό το πράγμα το νιώθω και το απολαμβάνω.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, δε χρειάζεται εγώ να πω πολλά πράγματα για τον Νίκος. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για μένα και αλλαγή περιβάλλοντος. Έτσι είκοσι χρόνια στο ΣΚΑΙ τώρα σε έναν καινούργιο σταθμό και αλλαγή ρόλου, αλλά το απολαμβάνω αυτό και αν θες κάπως σπάω και τα στενά δεσμά, ας πούμε, της anchorwoman».

Σε σχόλιο για τη διαδοχή της στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων από την Λένα Φλυτζάνη, δήλωσε: «Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ και θα τα καταφέρει».

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει για το κατά πόσο η συγγενική σχέση του συζύγου της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επηρεάζει την άσκηση της κριτικής της, τόνισε: «Επαγγελματικά θεωρώ μετά από τόσα χρόνια ότι έχω αποδείξει ότι είμαι αυθύπαρκτη, ανεξάρτητη κτλ. Νομίζω ότι ο κόσμος που με παρακολουθεί μπορεί να το κρίνει αυτό.

Δεύτερον, αυτές οι οικογενειακές συνυπάρξεις, έτσι όπως τις περιγράφετε, είναι και λίγο στη σφαίρα της φαντασίας. Εν πάση περιπτώσει τώρα, εγώ δεν μπορώ να βάλω στο μυαλό του κόσμου συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ κρίνομαι από τη δουλειά μου καθημερινά. Νομίζω ότι αυτή αξιολογεί και με εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει δει πώς στέκομαι απέναντι στις καταστάσεις και στα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο που θα σταθώ κριτικά απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση».