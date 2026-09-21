Η πρωτιά της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή πολιτική του Βερολίνου, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η διακοπή αγοράς φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου και η στροφή στις ακριβές εισαγωγές από τις ΗΠΑ έπληξαν την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.



Παράλληλα, σημειώνει πως μέρος των Γερμανών ψηφοφόρων αναζητά πλέον μια εναλλακτική πολιτική πρόταση για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του.

«Διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο (σ.σ.: μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022) για να στραφεί προς το πολύ ακριβότερο αέριο (…) που προέρχεται από άλλες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στη Γερμανία.



Το Κρεμλίνο δήλωσε εξάλλου ότι ο νόμος, τον οποίο υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων σαρωτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας ούτε προωθεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.