Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σητεία, έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αναπτύχθηκε ισχυρή επίγεια δύναμη. Στην περιοχή επιχειρούν είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες έχουν αναλάβει δράση στα σημεία όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι δυσκολότερη.

Στην προσπάθεια περιορισμού του μετώπου συμμετέχουν επίσης δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το έργο τους δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην Κρήτη, καθώς ευνοούν την εξάπλωση των φλογών και προκαλούν διαρκείς μεταβολές στην κατεύθυνση του μετώπου.