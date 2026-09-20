Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 09:05, σε υπαίθριο χώρο στο Λαγονήσι Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, και έκαψε περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων, πριν τεθεί υπό έλεγχο αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της άμεσης και συντονισμένης διερεύνησης του περιστατικού, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού, ηλικίας 25 ετών, για εμπρησμό από πρόθεση.

Επιπλέον, στο σημείο μετέβησαν και εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., συνδράμοντας στις ανακριτικές ενέργειες, στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ο συλληφθείς κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 807 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.382.537,96 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 356 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 316 (88,76%) είναι από αμέλεια και οι 40 (11,24%) από πρόθεση.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε κάθε πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.