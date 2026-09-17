Τα Athens ESG Awards, ένα νέο θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση καλών πρακτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων, σε ειδική ημερίδα στο Σεράφειο. Τα νέα βραβεία απευθύνονται στη Δημόσια Διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, φέρνοντας στο ίδιο πλαίσιο διαφορετικές δυνάμεις της πόλης που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη μετάβασή της.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισήμανε ότι ο Δήμος Αθηναίων «πρωτοπορεί», σημειώνοντας: Για πρώτη φορά, ένας δήμος στη χώρα, αναλαμβάνει τη διοργάνωση Βραβείων ESG για να προωθήσει επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε θέματα διαφάνειες και λογοδοσίας».

Για την παρουσίαση στο Σεράφειο, είπε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία σχετική με την αξιολόγηση αυτών των επιχειρήσεων και επισήμανε: «Έχουμε ένα εργαλείο που θα δείχνει ακριβώς ποια είναι η βιωσιμότητά τους και στα μέσα Δεκεμβρίου θα γίνει η αξιολόγηση και η παρουσίαση των βραβείων. Η επιτυχία μας θα κριθεί τελικά από το αν η Αθήνα γίνεται πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική και αν αυτή τη διαφορά τη νιώθουν οι ίδιοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να φτάνει σε όλους – διαφορετικά δεν είναι πραγματικά βιώσιμη». Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων να μεταφέρει το ESG από τη θεωρία και τη συμμόρφωση στην καθημερινή λειτουργία της πόλης και της τοπικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Αθήνας, οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους πρακτικά εργαλεία καθοδήγησης και αυτοαξιολόγησης, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες για την καταγραφή της ESG επίδοσής τους και τη δωρεάν δημιουργία της δικής τους αναφοράς βιωσιμότητας. Στόχος είναι η εφαρμογή των αρχών ESG να γίνει πιο απλή και προσιτή και για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη ή σημαντικούς πόρους.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, Ζαχαρούλα Αγρογιάννη – Μουκριώτου, παρατήρησε: «Η Αθήνα έχει χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής κάθε γειτονιάς. Θέλουμε το ESG να είναι χρήσιμο και γι’ αυτές, όχι να γίνει άλλη μία υποχρέωση. Γι’ αυτό ο δήμος δίνει εργαλεία, ανοίγει συνεργασίες και αναδεικνύει καλές πρακτικές. Η βιώσιμη πόλη δεν χτίζεται μόνο από τον δήμο, χτίζεται μαζί με τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της».

Τα Athens ESG Awards συμπληρώνουν αυτή τη διαδρομή, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας καλές πρακτικές σε τρεις βασικές κατηγορίες – Δημόσια Διοίκηση, Επιχειρήσεις και Πολίτες – καθώς και μέσα από κορυφαίες διακρίσεις. Οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, καθηγητής του ΕΜΠ, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας και τις κατηγορίες των Βραβείων Δημόσιας Διοίκησης, σημειώνοντας: «Με τα Athens ESG Awards θέλουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να επιβραβεύσουμε καλές πρακτικές. Θέλουμε να τις εντοπίζουμε και να τις κάνουμε ορατές, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα και για άλλους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε γύρω από το ESG μια σταθερή κοινότητα που θα συνδέει τον δήμο, τις επιχειρήσεις, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες και θα μας επιτρέπει κάθε χρόνο να βλέπουμε την πρόοδο της ίδιας της πόλης».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων, Λάζαρος Καραούλης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση για την «ψηφιακή επόμενη ημέρα» του ESG, επισήμανε: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο δήμος για την πόλη. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε ως πόλη, συλλογικά. Με τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και την επιστημονική κοινότητα, τους θεσμούς και τους πολίτες ενεργούς συμμέτοχους. Στη ΔΑΕΜ, δικός μας ρόλος είναι να μετατρέπουμε αυτή τη στρατηγική σε πράξη και την τεχνολογία σε δημόσια αξία».

Από τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας που στηρίζουν την πρωτοβουλία ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα εδώ και 190 χρόνια, έχει θέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής του και συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Αθηναίων, ώστε η επιστημονική γνώση και η έρευνα να μετατρέπονται σε πρωτοβουλίες με πραγματικό όφελος για την πόλη και τους ανθρώπους της. Τα Athens ESG Awards δημιουργούν έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης και συνεργασίας και μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη καλών πρακτικών με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο ρόλος, άλλωστε, ενός σύγχρονου Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι να παράγει γνώση που φτάνει στον πολίτη, να φωτίζει τον δρόμο, να οδηγεί την πρόοδο. Γιατί το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η πόλη μοιράζονται, τελικά, το ίδιο μέλλον».

Στη συζήτηση συμμετείχαν, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, οι καθηγητές του ΕΚΠΑ Ανδρέας Παπανδρέου και Δημήτριος Μπάλιος, καθώς και ο καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιωάννης Νικολάου. Ο κ. Παπανδρέου, σημείωσε: «Τα Athens ESG Awards δεν αναδεικνύουν μόνο καλές πρακτικές. Δημιουργούν μια κοινότητα συνεργασίας ανάμεσα στον δήμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, γιατί μόνο έτσι η βιωσιμότητα μπορεί να αποκτήσει πραγματικό αντίκτυπο στην πόλη».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπάλιος, ανέφερε: «Μια επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, μια δημοτική υπηρεσία ή μια ομάδα πολιτών μπορεί να γίνει το παράδειγμα που θα κινητοποιήσει ολόκληρη την πόλη. Αυτή είναι η φιλοδοξία των Athens ESG Awards: να μετατρέψουν την αναγνώριση μιας καλής πρακτικής σε κίνητρο για περισσότερες δράσεις, με μετρήσιμο όφελος για την Αθήνα και τους ανθρώπους της».

Ο κ. Νικολάου επισήμανε: «Τα Athens ESG Awards είναι ένας νέος, πρωτοποριακός και αξιόπιστος θεσμός που αφορά το μέλλον της πρωτεύουσας. Με τη συνεργασία κρατικών φορέων, του Δήμου Αθηναίων και την επιστημονική επιμέλεια κρατικών πανεπιστημίων, τίθενται οι βάσεις για τη στρατηγική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας της πόλης, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων της».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης οι πρόεδροι της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, η Α’ αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Δαμίγος και ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Θάνος. Τέλος, οι δηλώσεις συμμετοχής θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τον Οκτώβριο (θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση), ενώ η πρώτη απονομή των Athens ESG Awards θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου.