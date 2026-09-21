Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία ολοκληρωμένη και μία απόπειρα, σε βάρος κατοίκων του Δήμου Μαλεβιζίου εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 29χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, με τον ίδιο να έχει, σύμφωνα με την αστυνομία, τον ρόλο του εισπράκτορα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις 13 Αυγούστου 2026 άγνωστος τηλεφώνησε σε 46χρονη, προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρισμού. Με το πρόσχημα που χρησιμοποίησε, την έπεισε να αφήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα. Τα αντικείμενα παρέλαβε στη συνέχεια ο 29χρονος, ο οποίος διέφυγε με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Από την απάτη, η γυναίκα έχασε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ.

Η έρευνα έφερε στο φως και δεύτερη περίπτωση, στις 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 29χρονος, μαζί με ακόμα ένα άγνωστο άτομο, είχε μεταβεί σε σπίτι 72χρονης προκειμένου να παραλάβει τσάντα με χρήματα και τιμαλφή. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίστηκαν και στις απογευματινές ώρες της 20ής Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντόπισαν τον 29χρονο. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία όπου διαμένει μαζί με την 72χρονη γιαγιά του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 36 πακέτα τσιγάρων χωρίς την απαιτούμενη ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο 29χρονος και η 72χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με στόχο την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.