Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών μπαίνει γκράφιτι που έχει δημιουργηθεί σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την υπόθεση δόθηκε εντολή να διενεργηθεί επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, με στόχο να διερευνηθεί το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας του μηνύματος που απεικονίζεται στο συγκεκριμένο γκράφιτι.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν όσα αποτυπώνονται σε αυτό μπορούν να θεωρηθούν προτροπή ή υποκίνηση σε πράξεις βίας, καθώς και εάν από την υπόθεση προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Η εισαγγελική παρέμβαση προέκυψε μετά τη δημοσιοποίηση του γκράφιτι μέσω αναρτήσεων στα social media, με την έρευνα να αναμένεται πλέον να αποσαφηνίσει εάν το περιεχόμενό του εμπίπτει σε αξιόποινη συμπεριφορά.