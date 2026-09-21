Πτήσεις σε βρετανικά αεροδρόμια παρουσίασαν σήμερα καθυστερήσεις λόγω δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, όπως δήλωσε ο βρετανικός πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ένα ξεχωριστό θέμα είχε προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, της Γλασκόβης και του Μπέλφαστ καταγράφουν καθυστερήσεις, που σύμφωνα με τη NATS σχετίζονται με ένα θέμα στο κέντρο της στο Πρέστγουικ, στη Σκωτία, ενώ τα αεροδρόμια Γκάτγουικ και Σίτι του Λονδίνου ανέφεραν ότι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Χέιντι Αλεξάντερ, που εξετάζει το μέλλον του διευθύνοντος συμβούλου της NATS Μάρτιν Ρολφ έπειτα από επανειλημμένες δυσλειτουργίες, δήλωσε πως το πρόβλημα έχει διορθωθεί τώρα και πως τα συστήματα επαναλαμβάνουν τη λειτουργία τους.

«Ξέρω ότι αυτό θα είναι πολύ εκνευριστικό για τους επιβάτες μετά το προηγούμενο θέμα», είπε στο X.

Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης, δήλωσε ότι 25.000 επιβάτες της αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και επανέλαβε την έκκληση για παραίτηση του Ρολφ.

Η ανταγωνίστριά της easyJet ανέφερε πως ακύρωσε ορισμένες πτήσεις, ενώ η British Airways προειδοποίησε τους πελάτες της για πιθανά προβλήματα σήμερα.

Η NATS ανέφερε ότι οι σημερινές καθυστερήσεις προκλήθηκαν από ένα θέμα συνδεσιμότητας που «δεν είχε σχέση με το θέμα πριν από δύο εβδομάδες», όταν περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω σφάλματος λογισμικού. Οι σημερινές ακυρώσεις είχαν φθάσει τις 24 έως τις 11:58 ώρα Ελλάδας.

«Τα αεροδρόμια νότια του Μάντσεστερ γενικά δεν έχουν επηρεαστεί, όμως πτήσεις που κατευθύνονται βόρεια και πτήσεις που αναχωρούν από σκοτσέζικα αεροδρόμια υφίστανται αυτή την ώρα κάποια καθυστέρηση», ανέφερε δήλωση της NATS.

Προηγούμενη δυσλειτουργία τον Αύγουστο του 2023 κόστισε στις αεροπορικές εταιρίες 100 εκατομμύρια στερλίνες και προκάλεσε ταξιδιωτικό χάος. Η easyJet δήλωσε πως η σημερινή δυσλειτουργία τονίζει την αδυναμία των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας του παρόχου.

«Αυτό, γι’ άλλη μια φορά, θέτει εν αμφιβόλω την αντοχή των συστημάτων της NATS και καταδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν αυτές οι επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες», ανέφερε η easyJet.