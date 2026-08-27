Το Apple TV+ ετοιμάζεται να προσθέσει στον κατάλογό του ένα νέο αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει μυστήριο, αγωνία και ένα βαθιά προσωπικό δράμα. Ο λόγος για το «Last Seen», τη νέα αυστραλιανή σειρά με πρωταγωνιστή τον Patrick Brammall, γνωστό από το «Colin from Accounts», η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Η σειρά, που αποτελείται από έξι επεισόδια, βασίζεται στο βραβευμένο μυθιστόρημα «The Dispatcher» του Ryan David Jahn. Τη διασκευή υπογράφει ο Kris Mrksa, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο υποψήφιος για Emmy Christian Schwochow, γνωστός μεταξύ άλλων για τις δουλειές του στα «The Crown» και «Munich: The Edge of War».

Η υπόθεση του «Last Seen»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ian Ridley, ένας πρώην αστυνομικός ντετέκτιβ που είδε τη ζωή του να καταρρέει πριν από 11 χρόνια, όταν η μικρή του κόρη, Maggie, εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος.

Έκτοτε, ο Ian αρνείται να πιστέψει ότι η κόρη του είναι νεκρή. Εργάζεται πλέον ως τηλεφωνητής στο κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, έχοντας ουσιαστικά αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτησή της.

Όλα αλλάζουν όταν λαμβάνει μια απελπισμένη κλήση από μια έφηβη. Ο Ian είναι πεπεισμένος ότι η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής ανήκει στη Maggie. Από εκείνη τη στιγμή, ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσει το κορίτσι και να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη στην κόρη του.

Το προσωπικό του κίνητρο, όμως, μπορεί να γίνει και η μεγαλύτερη αδυναμία του. Ο Ian είναι αποφασισμένος να ρισκάρει τα πάντα προκειμένου να βρει τη Maggie και να ενώσει ξανά την οικογένειά του.

Ένα θρίλερ που βασίζεται σε ένα βραβευμένο μυθιστόρημα

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, το «Last Seen» αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του «The Dispatcher» του Ryan David Jahn, συγγραφέα που έχει τιμηθεί με το CWA John Creasey Dagger Award. Η σειρά είχε αρχικά τον τίτλο «The Dispatcher», πριν μετονομαστεί σε «Last Seen».

Η ιστορία αξιοποιεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφηγηματικό εύρημα: έναν άνθρωπο που περνά καθημερινά τη ζωή του ακούγοντας τις φωνές ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο και ξαφνικά πιστεύει ότι αναγνωρίζει στη φωνή μιας άγνωστης έφηβης το παιδί που αναζητά εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο Patrick Brammall βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ian Ridley. Ο ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο διεθνές κοινό μέσα από την επιτυχημένη κωμωδία «Colin from Accounts», επιστρέφει εδώ σε έναν πολύ πιο σκοτεινό και δραματικό ρόλο.

Το «Last Seen» κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο Apple TV+, με τα δύο πρώτα επεισόδια να είναι διαθέσιμα την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια, θα κυκλοφορεί ένα νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη, μέχρι το φινάλε της σεζόν στις 7 Οκτωβρίου.

Με τον συνδυασμό αστυνομικού μυστηρίου, οικογενειακού δράματος και μιας εξαφάνισης που παραμένει άλυτη για 11 ολόκληρα χρόνια, το «Last Seen» έχει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει μία από τις νέες σειρές μυστηρίου που θα συζητηθούν το φθινόπωρο.

*Φωτογραφίες @Apple TV+