Πολλά είναι τα ερωτήματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν την υπόθεση του θανάτου της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι του ζευγαριού.

Ιδιαίτερα κρίσιμο παραμένει το ερώτημα γιατί η 42χρονη μετέβη στο συγκεκριμένο σπίτι. Οι Αρχές αναζητούν το κίνητρο πίσω από το άγριο επεισόδιο και προσπαθούν να καταγράψουν με ακρίβεια τις κινήσεις και τις ενέργειες των εμπλεκομένων πριν από την τραγική κατάληξη.

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» δείχνει τη διασώστρια έξω από το σπίτι του ζευγαριού με πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, έχοντας μαζί της έναν σάκο, μέσα στον οποίο φέρεται να υπήρχαν ένα αεροβόλο και ένας λοστός, ενώ κρατούσε και ένα μαχαίρι.

Φαίνεται να χτυπάει το κουδούνι. Περίπου επτά δευτερόλεπτα αργότερα ανοίγει η πόρτα και μπαίνει στο σπίτι. Η 42χρονη, όπως φαίνεται στο βίντεο, κρατά το μαχαίρι και ξεκινούν να ακούγονται ουρλιαχτά. Αμέσως, φέρεται να τραυματίζει τη γυναίκα που βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια, ο άνδρας την καταδιώκει και της πετά μια καρέκλα, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η γυναίκα που τραυματίστηκε από την 42χρονη ουρλιάζει σπαρακτικά για βοήθεια, ενώ λίγο αργότερα ο άνδρας φέρεται να μαχαιρώνει τη 42χρονη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε μιλώντας στο OPEN: «Οι αστυνομικοί ακόμη προσπαθούν να διαπιστώσουν, μέσω της διαδικασίας της ανάκρισης, τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Μπορεί να έχουμε τη θέση των δύο κατηγορουμένων, δηλαδή του ζευγαριού, οι οποίοι αναφέρουν ότι το κίνητρο είναι η ληστεία, χωρίς όμως αυτό να είναι ξεκάθαρο για τους αστυνομικούς. Σίγουρα η γυναίκα αυτή έφτασε εκεί έχοντας στα χέρια της ένα αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι είναι μαχαίρι, και έχοντας στο σακίδιο επίσης ένα αεροβόλο όπλο και ένα ακόμη αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το κίνητρο – παρόλο που έχουν εξεταστεί και ψηφιακά πειστήρια».

«Το ζευγάρι αναφέρεται σε νόμιμη άμυνα ουσιαστικά, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να δέχεται βέβαια η Δικαιοσύνη, καθώς έχουμε μία προφυλάκιση και ασκήθηκε δίωξη και στη γυναίκα, όπως είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη εάν ο τραυματισμός του θύματος (σ.σ. της 42χρονης) έχει προκύψει εντός της οικίας ή στη συνέχεια, αφού η γυναίκα αυτή καταδιώχθηκε».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου: Η 42χρονη «κρατούσε και μια σακούλα σκουπιδιών η οποία δεν γνωρίζουμε πώς θα χρησιμοποιούνταν, δηλαδή εάν χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει το αιχμηρό αντικείμενο ή αν όντως χρησιμοποιήθηκε επειδή το κίνητρο ήταν η ληστεία».