Η Ντόλι Πάρτον δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Παρά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε στη μουσική και τη διαδρομή που την ανέδειξε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της country μουσικής, οι παιδικές της αναμνήσεις παραμένουν άρρηκτα δεμένες με ένα μικρό, ταπεινό σπίτι στο Τενεσί.

Σε ένα μικρό σπίτι μόλις δύο δωματίων, η Πάρτον μεγάλωσε μαζί με τους γονείς της και τα 11 αδέλφια της, μέσα στις δυσκολίες της φτώχειας αλλά και σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον. Το σπίτι αυτό είχε ιδιαίτερη συμβολική αξία για την ίδια, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια το είχε αναδημιουργήσει στο θεματικό πάρκο της, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εικόνα από τη ζωή που είχε ζήσει πριν γίνει παγκόσμια σταρ.

Το σπίτι διέθετε μια κουζίνα και ένα μοναδικό υπνοδωμάτιο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό. Για να υπάρχει φως τη νύχτα, η οικογένεια έπιανε πυγολαμπίδες, τις έβαζε σε γυάλινα βάζα και τα τοποθετούσε σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ώστε να φωτίζεται το εσωτερικό.

Το σπίτι εξακολουθεί να υπάρχει, αν και σήμερα δεν είναι ανοιχτό για το κοινό. Την εποχή που μεγάλωνε εκεί η Πάρτον, διέθετε μια κουζίνα με τραπέζι για έξι άτομα, μια λεκάνη για το πλύσιμο ανάμεσα στην κουζίνα και το υπνοδωμάτιο, ενώ ένας μισοχτισμένος τοίχος χώριζε τους χώρους.

Η Πάρτον ήταν τόσο υπερήφανη για το σπίτι όπου μεγάλωσε, ώστε αποφάσισε να το αναδημιουργήσει στο θεματικό πάρκο της, το Dollywood, στο Πίτζεον Φορτζ του Τενεσί. Ο αδελφός της, Μπόμπι, ανέλαβε τον σχεδιασμό, ενώ η μητέρα της, Έιβι Λι, έδωσε την έγκρισή της.

«Αυτά τα βουνά και το σπίτι των παιδικών μου χρόνων έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», αναφέρει πινακίδα εξωτερικά του σπιτιού. «Εμπνέουν τη μουσική και τη ζωή μου. Ελπίζω να νιώθετε κι εσείς το ίδιο!».

Το σπίτι επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν πώς ήταν η ζωή στα Smoky Mountains για την οικογένεια της Πάρτον κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950. Φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιο δείχνουν πολλά κρεβάτια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, ακόμη και μια κούνια για μωρό.

Η κουζίνα, από την άλλη, διαθέτει έντονα φλοράλ ταπετσαρία, κουρτίνες στα παράθυρα, μαντεμένια τηγάνια κρεμασμένα σε γάντζους και μια αυτόνομη σόμπα για θέρμανση. Ο χώρος όπου έτρωγε η οικογένεια είναι καλυμμένος με αποκόμματα εφημερίδων στους τοίχους, ενώ πάνω στο τραπέζι υπάρχει μια λάμπα υγραερίου, σύμφωνα με τη New York Post.

Παρά την ακραία φτώχεια μέσα στην οποία μεγάλωσε η οικογένεια, η αναδημιουργία του σπιτιού παρουσιάζει μια ζεστή και οικογενειακή εικόνα, δίνοντας στους επισκέπτες μια ματιά στη χαρούμενη οικογένεια που έζησε μέσα σε αυτό το μικρό σπίτι.