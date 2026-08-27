Νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με νέες γραμμές λεωφορείων και ενισχυμένες συνδέσεις με τους σταθμούς Μετρό Μίκρα και Νέα Ελβετία, θέτει σε εφαρμογή ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Οι αλλαγές -σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού- ξεκινούν από σήμερα στις 15:00, με τη λειτουργία της νέας γραμμής Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”», ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου τίθενται σε εφαρμογή οι υπόλοιπες βασικές αλλαγές.

Η Χ3 θα συνδέει απευθείας τον σταθμό Μετρό Μίκρα με το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους. Πρόκειται για ειδική γραμμή αεροδρομίου, με το κόμιστρο να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ.

Από την 1η Σεπτεμβρίου δημιουργείται επίσης η νέα γραμμή Μ2 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ», με κόμιστρο αστικής ζώνης 0,60 ευρώ, ενώ η υφιστάμενη γραμμή 6 αναδιαμορφώνεται στις 6Α «Νέα Ελβετία – Καλαμαριά – Μίκρα» και 6Β «Νέα Ελβετία – Κηφισιά – Μίκρα».

Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία η 7Τ «Τοπικό Καλαμαριάς», η οποία θα εξυπηρετεί την Καλαμαριά και θα συνδέεται με τον σταθμό Μετρό Μίκρα. Αλλαγές προβλέπονται και στις γραμμές 33 και 39, ενώ δημιουργούνται νέες προσωρινές στάσεις και επαναλειτουργεί η στάση «Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, Μίκρα και Νέα Ελβετία μετατρέπονται σε βασικούς κόμβους μετεπιβίβασης, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των λεωφορείων με το Μετρό. Από τον σταθμό Μίκρα θα εξυπηρετούνται οι γραμμές Χ3, Μ2, 6Α, 6Β και 7Τ, ενώ οι 6Α και 6Β θα διέρχονται από τον σταθμό μετεπιβίβασης Νέα Ελβετία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο νέος σχεδιασμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού δικτύου, με ευκολότερες μετεπιβιβάσεις, καλύτερη σύνδεση της Καλαμαριάς και των ανατολικών περιοχών με το υπόλοιπο δίκτυο και ενισχυμένη πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Ο ΟΣΕΘ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι το νέο δίκτυο θα αξιολογείται συνεχώς μετά την έναρξη εφαρμογής του, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές και βελτιώσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών και τη λειτουργία του Μετρό