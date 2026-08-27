Ένας γάμος στο Οχάιο των ΗΠΑ κατέληξε σε χάος όταν κάποια αδέλφια εισέβαλαν στη δεξίωση και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκαν σε έναν καλεσμένο, πυροδοτώντας μια βίαιη συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών που φαίνεται πως έχουν διαμάχη εδώ και καιρό.

Η άγρια συμπλοκή έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή, στο La Centre Banquet Facility στο Γουέστλεϊκ του Οχάιο.

«Χορεύαμε και τέσσερις αδελφοί όρμησαν πάνω μας», δήλωσε το φερόμενο ως θύμα στους αστυνομικούς, σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισαν τα κανάλια Fox8 Cleveland και KHOU.

Η εορταστική ατμόσφαιρα άλλαξε γρήγορα, καθώς οι καλεσμένοι του γάμου πανικοβλήθηκαν όταν ένας από τους άνδρες, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Raed Mahmoud Sulaiman, πήρε ένα μαχαίρι που βρήκε σε ένα σερβίτσιο και άρχισε να επιτίθεται σε άλλους.

Ο άνδρας άρπαξε το μαχαιράκι που χρησιμοποιείται κυρίως για τα ψωμάκια και όρμησε εναντίον των καλεσμένων, ενώ η μουσική ακουγόταν δυνατά στην αίθουσα δεξιώσεων, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία.

Ένας από τους παρευρισκόμενους σήκωσε μια καρέκλα και την πέταξε προς τον άνδρα με το μαχαίρι.

Δεκάδες πανικόβλητοι καλεσμένοι έσπευσαν να βγουν από την αίθουσα και να καταφύγουν στο πάρκινγκ, όπου οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί συνάντησαν τουλάχιστον 40 ανθρώπους. Το θύμα έδειξε τους φερόμενους ως δράστες.

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι δύο οικογένειες, γνωστές για την εχθρότητα που τρέφουν η μία προς την άλλη, ήταν υπεύθυνες για τη διακοπή της γιορτής.

Δεν είναι γνωστό αν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους ή αν επρόκειτο για μια διαμάχη τύπου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», με τις εχθροπραξίες να ξεπερνούν τα όρια, σύμφωνα με τη New York Post.

«Άνθρωποι που συνήθως δεν συναντιούνται και τρέφουν εχθρότητα ο ένας προς τον άλλον, συγκεντρώθηκαν για κάποιο λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, ήταν ο γάμος κάποιου. Δεν γνωρίζω όλες τις σχέσεις τους, αλλά όταν συγκεντρώθηκαν, όλα ξαναήρθαν στην επιφάνεια», δήλωσαν από την αστυνομία.

Ο 46χρονος Σουλαϊμάν συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να πέταξε το μαχαίρι βουτύρου πριν φτάσει η αστυνομία στον τόπο του συμβάντος.

Δύο ακόμη άνδρες κατηγορήθηκαν επίσης για τον ρόλο τους στη συμπλοκή.