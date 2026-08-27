Πριν από περίπου 20 χρόνια, η LEGO βρισκόταν στη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, έχοντας απλωθεί σε τόσες δραστηριότητες ώστε είχε αρχίσει να χάνει τη σύνδεση με το προϊόν που την έκανε διάσημη: το πλαστικό τουβλάκι. Σήμερα, η εικόνα έχει ανατραπεί πλήρως και η δανέζικη εταιρεία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιών, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Το 2025 έκλεισε με έσοδα-ρεκόρ 83,5 δισ. δανέζικων κορωνών, περίπου 11,2 δισ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 22 δισ. κορωνών, περίπου 2,9 δισ. ευρώ, και καθαρά κέρδη 16,7 δισ. κορωνών, περίπου 2,2 δισ. ευρώ.

Και το 2026 ξεκίνησε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Στο πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21%, στα 41,9 δισ. κορώνες, περίπου 5,6 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 10,9 δισ. κορώνες, περίπου 1,46 δισ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32%, στα 8,6 δισ. κορώνες, περίπου 1,15 δισ. ευρώ.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια εταιρεία που έχει μάθει να ανανεώνεται διαρκώς γύρω από τον ίδιο πυρήνα. Μέσα σε μόλις έξι μήνες λάνσαρε περισσότερα από 330 νέα προϊόντα, με σειρές όπως Speed Champions, Botanicals, Technic, Icons και Star Wars να ξεχωρίζουν, ενώ η Formula 1, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και το KPop Demon Hunters έφεραν το διάσημο τουβλάκι ακόμη πιο βαθιά στην ποπ κουλτούρα.

Η AI σταματά εκεί όπου αρχίζει ο σχεδιαστής

Η LEGO αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη με έναν αρκετά συγκεκριμένο κανόνα: η τεχνολογία μπορεί να βοηθά στο παρασκήνιο, όμως η δημιουργική απόφαση παραμένει ανθρώπινη. Σε μια περίοδο κατά την οποία η AI περνά όλο και βαθύτερα στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, η δανέζικη εταιρεία επιλέγει να προστατεύσει το κομμάτι που θεωρεί πιο κρίσιμο για το ίδιο της το προϊόν: τη δουλειά του σχεδιαστή.

Ο διευθύνων σύμβουλος Niels B. Christiansen έχει ξεκαθαρίσει ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθήσει να έχει τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλάβει διοικητικές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες και να βοηθήσει σε επιμέρους διαδικασίες, όπως η προετοιμασία οδηγιών συναρμολόγησης, ώστε να μένει περισσότερος χρόνος για ιδέες, δοκιμές και σχεδιασμό.

Η στάση αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος για μια εταιρεία που έχει ήδη πληρώσει ακριβά την υπερβολική πολυπλοκότητα. Το μάθημα από την κρίση των 00s παραμένει σαφές: κάθε νέο εργαλείο έχει αξία όταν ενισχύει τη δημιουργία χωρίς να απομακρύνει τη LEGO από τον πυρήνα της.

Όταν η επέκταση έγινε παγίδα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, ο κόσμος του παιχνιδιού άλλαζε γρήγορα. Τα βιντεοπαιχνίδια και οι ψηφιακές μορφές ψυχαγωγίας κέρδιζαν έδαφος και η LEGO ανησυχούσε ότι το παραδοσιακό παιχνίδι με τουβλάκια κινδύνευε να μείνει πίσω.

Η απάντηση ήταν μια μεγάλη περίοδος επέκτασης και διαφοροποίησης. Η εταιρεία διεύρυνε την παρουσία της στα θεματικά πάρκα και στα καταστήματα, επένδυσε σε βιντεοπαιχνίδια και άλλες μορφές ψυχαγωγίας και δημιούργησε νέες κατηγορίες προϊόντων. Την ίδια περίοδο, τα ίδια τα LEGO sets γίνονταν όλο και πιο περίπλοκα.

Η δημιουργική ελευθερία είχε υψηλό οικονομικό κόστος: περισσότερα καλούπια, μεγαλύτερα αποθέματα και μια πολύ πιο σύνθετη παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι συνέπειες άρχισαν σύντομα να εμφανίζονται στους ισολογισμούς.

Το 2003 η LEGO πέρασε βαθιά στο κόκκινο, με καθαρές ζημιές 935 εκατ. δανέζικων κορωνών, περίπου 125 εκατ. ευρώ. Η επόμενη χρονιά ήταν ακόμη χειρότερη: οι ζημιές ξεπέρασαν το 1,9 δισ. κορώνες, περίπου 258 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα παιχνιδιών είχαν περιοριστεί στα 6,7 δισ. κορώνες, περίπου 896 εκατ. ευρώ, από περισσότερα από 10 δισ. κορώνες, περίπου 1,34 δισ. ευρώ, μόλις δύο χρόνια νωρίτερα.

Για μια εταιρεία με τόσο ισχυρό όνομα, το πρόβλημα δεν ήταν η αναγνωρισιμότητα. Ήταν όσα είχαν χτιστεί γύρω από αυτήν. Η LEGO είχε γίνει βαριά, πολύπλοκη και ακριβή στη λειτουργία της, με μια δομή που δυσκολευόταν πλέον να στηρίξει την ίδια την ανάπτυξη που είχε επιδιώξει.

Η επιστροφή στον πυρήνα

Το 2004, στα 35 του, ο Jørgen Vig Knudstorp ανέλαβε τη LEGO και έβαλε μπροστά μια απλή ιδέα: να ξαναχτίσει την εταιρεία γύρω από αυτό που γνώριζε καλύτερα, το τουβλάκι.

Δραστηριότητες που απορροφούσαν κεφάλαια περιορίστηκαν, τα LEGOLAND Parks μπήκαν σε διαδικασία πώλησης και η λειτουργία του ομίλου άρχισε να απλοποιείται.

Η αλλαγή έφτασε μέχρι το σχεδιαστήριο. Τα διαφορετικά LEGO elements μειώθηκαν από περίπου 13.000 σε 7.000, περιορίζοντας καλούπια, αποθέματα και παραγωγική πολυπλοκότητα.

Οι σχεδιαστές συνέχισαν να δημιουργούν, αλλά με πιο καθαρούς κανόνες. Από εκεί και πέρα, η ανάπτυξη έπρεπε να χτίζεται πάνω στον πυρήνα της LEGO και όχι να την απομακρύνει από αυτόν.

Από την επιβίωση στα ρεκόρ

Τα επόμενα χρόνια, η LEGO ξαναβγήκε προς τα έξω, αυτή τη φορά με έναν σταθερό άξονα: ό,τι καινούργιο έκανε έπρεπε να χτίζει πάνω στο τουβλάκι. Έτσι, κόσμοι όπως Star Wars, Harry Potter, Minecraft, Super Mario και Formula 1 μετατράπηκαν σε σειρές που ανανέωναν το brand χωρίς να το απομακρύνουν από τη βάση του.

Το 2025 παρουσίασε περισσότερα από 860 προϊόντα, το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο της ιστορίας της, με περίπου τα μισά να είναι νέα. Και το 2026 η οικονομική της ισχύς φάνηκε ακόμη περισσότερο: επένδυσε 4,6 δισ. κορώνες σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλα 1,9 δισ. για την εξαγορά 29 LEGO και LEGOLAND Discovery Centres.

Η αντίθεση με την εποχή της κρίσης είναι εντυπωσιακή. Τότε η LEGO πουλούσε δραστηριότητες για να ελαφρύνει τη δομή της και να ενισχύσει τα οικονομικά της. Σήμερα επιστρέφει σε branded εμπειρίες από θέση ισχύος, με πολύ πιο καθαρή στρατηγική και το ίδιο σημείο αναφοράς: το τουβλάκι στο κέντρο.

Το τουβλάκι στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία μπαίνει όλο και πιο βαθιά στον κόσμο της LEGO, χωρίς να αλλάζει τον βασικό της κανόνα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσίασε το LEGO SMART Play, φέρνοντας πιο διαδραστικές εμπειρίες σε σειρές όπως τα Star Wars και Pokémon.

Παράλληλα, χτίζει την επόμενη γενιά της παραγωγής της. Στο Billund εγκαινίασε το Kornmarken Campus, ένα κέντρο καινοτομίας 100.000 τ.μ., όπου περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι αναπτύσσουν και δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες παραγωγής.

Η ίδια φιλοσοφία εξηγεί και τα όρια που θέτει στην AI: η τεχνολογία αναλαμβάνει όσα μπορούν να γίνουν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, ενώ η ιδέα για το επόμενο παιχνίδι παραμένει στα χέρια του ανθρώπου.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη κρίση της, η ιστορία της LEGO δείχνει πόσο καθοριστική μπορεί να γίνει η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην πειθαρχία. Η εταιρεία έφτασε κοντά στο χείλος όταν η πολυπλοκότητα άρχισε να ξεπερνά τον έλεγχο και ανέκαμψε όταν επανέφερε στο κέντρο το προϊόν που γνώριζε καλύτερα.

Από εκεί ξεκίνησε η ανάκαμψη και πάνω σε αυτό εξακολουθεί να χτίζεται η ανάπτυξή της: ένα μικρό πλαστικό τουβλάκι.