Το Νεπάλ ζει μία βιβλική καταστροφή, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαΐων στο βόρειο τμήμα της χώρας που επλήγη από τη φονική πλημμύρα.

Σχεδόν 1.500 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τους επίσημους, ακόμη προσωρινούς, απολογισμούς, ένα ισχυρό κύμα νερού και λάσπης έπληξε την περιοχή, παρασύροντας πολλές κατοικίες με τους ενοίκους τους στο Νεπάλ και στη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, αυτόνομη περιοχή της Κίνας.

Αυτό το κύμα προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα, που ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών και πολλές κατολισθήσεις εδάφους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Στο Νεπάλ, σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι στην περιοχή Νουακότ, βόρεια του Κατμαντού, καθώς και εκείνην του Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, οι Αρχές του Νεπάλ παρέμεναν σήμερα το πρωί χωρίς νέα για εκατοντάδες. Ανάμεσά τους Ινδοί, Αμερικανοί, Ουκρανοί, Μαλαίοι, Βρετανοί, Καναδοί, Αυστραλοί και Ισραηλινοί.

Πριν από λίγο οι Αρχές του Θιβέτ ανακοίνωσαν ότι περίπου 100 Ινδοί επισκέπτες που αγνοούνταν έχουν εντοπιστεί από διασώστες στο Νεπάλ.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 ξένοι, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χείμαρρους λάσπης που κατέκλυσαν το λιμάνι Γκιρόνγκ.

Περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι από τη νεπαλική πλευρά των συνόρων, όπως δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 100 Κινέζοι υπήκοοι φέρονται ως αγνοούμενοι στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή στην πλευρά του Νεπάλ», δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν.

Πώς προκλήθηκε η φονική ξαφνική πλημμύρα

Η φονική ξαφνική πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε όταν το κατώτερο τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, όπως λένε ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο – πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος, Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε σε διάστημα 24 ωρών πριν από την καταστροφή.

«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν χθες (σ.σ.: προχθές) καλυμμένοι από χιόνι και σήμερα (σ.σ. χθες) είναι ως επί το πλείστον σκέτος πάγος. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», είπε.

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα -δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα- έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.

«Αυτό που μπορώ να δω στις [χθεσινές] πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, είναι ότι το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ.

Ο Άντριου Ζόλι από το Planet δήλωσε ότι ο οργανισμός του θα δώσει σύντομα πληρέστερη απεικόνιση με ελεύθερη πρόσβαση, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο.

«Η ανάλυση του Νταν υποδεικνύει ότι μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα κατάρρευσης παγετώνα, λόγω ταχείας τήξης», έγραψε ο Ζόλι στο LinkedIn. «Το αν αυτό, με τη σειρά του, είχε ένα κλιματικό στοιχείο είναι κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα εξεταστεί εξονυχιστικά τις επόμενες ημέρες».

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Ράσουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε πως η «προκληθείσα, μεταξύ άλλων, από παγετώνα» πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας μιας κατολίσθησης η οποία καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοανατολικά ενός περάσματος στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επεσήμανε ο Πράκας Ποκχαρέλ, γεωλόγος της αρχής που εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.

«Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στον ορεινό όγκο Χίντου Κους των Ιμαλαΐων και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους», επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.

Ο οργανισμός αυτός ανέφερε χθες, Τετάρτη, πως η ξαφνική πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα συστήματα των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι, προσθέτοντας πως η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί φέρεται να αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.