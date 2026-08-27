Σχεδόν 1.500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 800 ξένοι, αγνοούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ της Κίνας, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα, Πέμπτη, μετά την κατάρρευση ενός τοίχου από λάσπη και βράχους σε ποτάμι των Ιμαλαΐων, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες σε πόλεις και κοιλάδες.

Οι διασώστες στο Νεπάλ χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για να αναζητήσουν επιζώντες και να ρίξουν προμήθειες σε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί, αφού η καταστροφή της Τετάρτης σάρωσε μια απόκρημνη ορεινή περιοχή γεμάτη πεζοπόρους και προσκυνητές, η οποία συνδέει τη Λάσα στο Θιβέτ με την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού. Η αστυνομία δήλωσε ότι αναμένει ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 165.

«Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, καθώς έχουμε ξαναρχίσει τις έρευνες και αναμένεται να ανασυρθούν περισσότερα πτώματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άμπι Ναράγιαν Κάφλε, στο πρακτορείο Reuters.

Σχεδόν 600 ξένοι συμπεριλαμβάνονται στους 826 αγνοούμενους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους του τουρισμού.

Μεταξύ των αγνοούμενων τουριστών από πολλές χώρες, 177 είναι από την Ινδία, 63 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 25 από τον Καναδά.

Ο αριθμός των αγνοουμένων στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ ανήλθε σε 558, όπως ανέφερε την Πέμπτη το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο, CCTV, συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων.

Βίντεο που έχουν επαληθευτεί έδειχναν τεράστιες μάζες νερού και συντριμμιών να παρασύρουν δεκάδες ανθρώπους σε ένα συνοριακό πέρασμα στο Γκιρόνγκ, ενώ σπίτια, δρόμοι και έργα ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν πιο κάτω κατά μήκος του ποταμού στο Νεπάλ.

«Ήταν μια τεράστια ροή λάσπης που ερχόταν κατευθείαν πάνω μας», είπε ο Κεσάβ Πρασάντ Μπαράλ, ένας 68χρονος επιζών που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. «Καθώς πλησίαζε, συνέχιζε να υψώνεται όλο και πιο ψηλά. Όταν είδα ότι μπήκε στο σπίτι μας, προσπάθησα να πιάσω το χέρι της γυναίκας μου και να την πάω στη βεράντα. Αλλά παρασύρθηκε από τη λάσπη».

Ένα ελικόπτερο τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος τέσσερις ώρες αργότερα. «Η γυναίκα μου βρίσκεται ακόμα κάπου κάτω από τη λάσπη», πρόσθεσε. «Έχει χαθεί».

Ένας άλλος επιζών είπε ότι σώθηκε κρατώντας σφιχτά ένα δέντρο μάνγκο, καθώς έβλεπε το σπίτι όπου δούλευε να εξαφανίζεται.

Ελικόπτερα ρίχνουν σκηνές, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης

Στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, ελικόπτερα ρίχνουν σκηνές, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης που παρέχονται από τη γειτονική Ινδία, όπως δήλωσε ο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ. Πάνω από 5.000 μέλη του στρατού και της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν για την αναζήτηση επιζώντων και την ανεύρεση πτωμάτων.

Οι πρώτες αναφορές από αξιωματούχους του Νεπάλ υποδείκνυαν ότι ένας σεισμός στην περιοχή ενδέχεται να προκάλεσε την κατάρρευση του κατώτερου τμήματος ενός παγετώνα και να πυροδότησε τις πλημμύρες.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός, του οποίου η ένταση είχε αρχικά αναφερθεί ως 4,4, ήταν στην πραγματικότητα σεισμική ενέργεια που προκλήθηκε από την κατάρρευση βράχων και πάγου του παγετώνα, ακολουθούμενη από ροή συντριμμιών.

🇳🇵🚨 The USGS says that the seismic signal initially recorded as an earthquake in Nepal was actually caused by a powerful landslide: an avalanche of ice and rock from a glacier, and not by a natural tectonic movement. pic.twitter.com/L7q3nrXo0f — Brazil Press (@brazilpress) August 26, 2026

Οι κινεζικές αρχές έχουν εντοπίσει κινδύνους από μια λίμνη που εξακολουθεί να είναι φραγμένη στο Γκιρόνγκ, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιπλέξουν σημαντικά τις προσπάθειες διάσωσης, όπως μετέδωσε το CCTV την Πέμπτη.

Πολλά από τα θύματα πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαρόβαρ, μια περιοχή μεγάλου υψομέτρου στο Θιβέτ που λατρεύεται, μεταξύ άλλων, από ινδουιστές και βουδιστές. Το όρος Καϊλάς, το οποίο οι ινδουιστές πιστεύουν ότι είναι η κατοικία του θεού Σίβα, βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Μανσαρόβαρ, η οποία επίσης θεωρείται ιερή από διάφορες θρησκείες.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αποστέλλει έναν σύμβουλο για την αντιμετώπιση καταστροφών και παρέχει βοήθεια ύψους 500.000 δολαρίων.

Ο Καναδάς παρακολουθούσε επίσης στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνι, στο X, περιγράφοντας τις πλημμύρες ως «απολύτως καταστροφικές».

Ομάδες και εταίροι του ΟΗΕ έστελναν προμήθειες και προσωπικό για να υποστηρίξουν τις πληγείσες κοινότητες του Νεπάλ, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, δήλωσε ότι οι πληροφορίες σχετικά με την καταστροφή ήταν ελάχιστες. «Το Νεπάλ… είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα», είπε. «Δεν διαθέτει τους πόρους που θα υπήρχαν στην Αυστραλία σε ένα παρόμοιο συμβάν, οπότε η συλλογή πληροφοριών είναι δύσκολη».

Ο Σάγκαρ Παντέι, διευθύνων σύμβουλος ενός τουριστικού πράκτορα των Ιμαλαΐων, δήλωσε ότι αγνοούνται 15 Ινδο-Αυστραλοί που συμμετείχαν σε προσκυνηματικό ταξίδι με την εταιρεία του.

«Δεν έχει απομείνει κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, κανένας οικισμός. Όλα είναι απλώς ισοπεδωμένα», δήλωσε στο Reuters αφού πέταξε πάνω από την περιοχή με ελικόπτερο. «Έτσι, όποιος βρισκόταν στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο ή στο αυτοκίνητο… πιστεύω ότι όλοι έχουν χαθεί».

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να παρασύρονται καθώς τρέχουν να γλιτώσουν

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που τραβήχτηκαν στην κινεζική πλευρά των συνόρων έδειχναν πολλούς ανθρώπους να τρέχουν για να γλιτώσουν από έναν χείμαρρο από βράχους, λάσπη και νερό που κατέστρεψε κτίρια και οχήματα.

Στις πληγείσες περιοχές, στρώματα λάσπης πολλών μέτρων κάλυψαν σπίτια, δέντρα και οχήματα. Ελικόπτερα που μετέφεραν επιζώντες πετούσαν πάνω από την περιοχή όλη την ημέρα.

Μια αρχική ανάλυση των δορυφορικών εικόνων της Planet Labs έδειξε ότι μια κατολίσθηση πάγου και βράχων προκάλεσε πλημμύρα που μετέφερε συντρίμμια στον ποταμό Λχέντε, περίπου 20 χλμ. βορειοανατολικά του συνοριακού σταθμού Ρασουβαγκάντι μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ στο X.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν κατεστραμμένα σπίτια, αυτοκίνητα που επέπλεαν και μια μεταλλική γέφυρα που παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι τα νερά κατάπιαν ολόκληρα χωριά.

«Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξουμε», δήλωσε ο Τούλα Μπαχαντούρ Μπ.Κ., ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας στη Ρασούβα. «Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί εντελώς. Πέντε από τους δικούς μου συγγενείς αγνοούνται».