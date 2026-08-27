Το υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα, 24 ώρες έπειτα από φονική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ.

«468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται, ανάμεσά τους 75 υπήκοοι του Νεπάλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουράτζ Γιμίρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Τουρισμού.

34 Αυστραλοί αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 34 αυστραλοί υπήκοοι αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, στο έδαφος της Κίνας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Το Νεπάλ είναι αναπτυσσόμενη χώρα (…) δεν υπάρχουν οι πόροι που θα κινητοποιούσαμε σε συμβάν αυτού του τύπου στην Αυστραλία» και «είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε πληροφορίες», είπε ο πρωθυπουργός των εργατικών κατά τη διάρκεια συζήτησης.

«Σκεφτόμαστε όλους αυτούς που ανησυχούν σήμερα για τους δικούς τους», πρόσθεσε.