Οκτώ μήνες απομένουν πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία την άνοιξη και ήδη η πολιτική ζωή της χώρας περιστρέφεται γύρω από καταγγελίες, λεκτικές επιθέσεις και περιστατικά παραπληροφόρησης και υποτιθέμενης -μέχρι στιγμής- ξένης ανάμειξης, τα οποία έχουν ήδη πυροδοτήσει ποινικές διαδικασίες.

Στον δημόσιο διάλογο έχει ενταχθεί ακόμα και το ερώτημα αν θα πρέπει να απαγορευτούν ψηφιακές πλατφόρμες όπως το TikTok ή το X. «Αν δεν κάνουμε τίποτα για να προστατευτούμε, οι εκλογές μπορεί να νοθευτούν», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος αποτέλεσε άμεσο στόχο, κατηγορώντας «τη Ρωσία ότι θέλει να κλέψει» αυτήν την ψήφο από τους Γάλλους. Η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, προχώρησε ακόμα περισσότερο, προτείνοντας στη Libération να ανασταλεί η λειτουργία δικτύων όπως το X στη Γαλλία για όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας «σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των προτέρων παρέμβαση».

Μια σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης, που αποδίδονται σε φιλορωσικά δίκτυα, έθεσε μέσα σε λίγες ημέρες στο στόχαστρο τρεις δηλωμένους ή αναμενόμενους υποψηφίους για την προεδρία. Ο Εντουάρ Φιλίπ (Horizons) συκοφαντήθηκε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν (Place Publique) μέσω της συντρόφου του, της δημοσιογράφου Λέα Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι δωροδόκησε τα Μέσα Ενημέρωσης για να ευνοήσει την υποψηφιότητα του συζύγου της, ενώ ο Γκαμπριέλ Ατάλ (Renaissance) παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, ως πιθανόν πάσχων από τη νόσο του Πάρκινσον.

Σύμφωνα με Γάλλους αναλυτές, παρότι αυτές οι επιχειρήσεις παρέμειναν διακριτικές, είναι οι πρώτες που στοχεύουν άμεσα υποψηφίους για το Μέγαρο των Ηλυσίων από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας. Υπενθυμίζονται επίσης οι υποψίες γύρω από τον ακροδεξιό υποψήφιο, Καλίν Τζορτζέσκου, κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024 στη Ρουμανία. Φτάνοντας, προς έκπληξη όλων, στην πρώτη θέση του πρώτου γύρου, κατηγορήθηκε από τις ρουμανικές αρχές ότι επωφελήθηκε από μια παράνομη εκστρατεία υποστήριξης που οργανώθηκε από τη Μόσχα, ιδίως στο TikTok. Οι εκλογές ακυρώθηκαν και ο φιλοευρωπαίος, Νικούσορ Νταν, κέρδισε τελικά την ψηφοφορία λίγους μήνες αργότερα.

Από τότε που αγόρασε το Twitter, το οποίο μετονομάστηκε σε X, το 2022, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ, έχει πολλαπλασιάσει τα πολιτικά μηνύματα στην πλατφόρμα του. Στις αρχές Ιουλίου, χαρακτήρισε την υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν «την τελευταία ελπίδα για τη Γαλλία».

Απέναντι στις επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης των τελευταίων ημερών, η Δεξιά και η άκρα Δεξιά παραμένουν προς το παρόν σιωπηλές. Πολιτικά, το θέμα είναι ευαίσθητο για τον Εθνικό Συναγερμό λόγω των παλαιότερων δεσμών του κόμματος με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου από ρωσική τράπεζα τη δεκαετία του 2010.

Το 2025, ωστόσο, ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, είχε σκληρύνει τη ρητορική του, χαρακτηρίζοντας τη Μόσχα «πολυδιάστατη απειλή» για τη Γαλλία και αναφερόμενος ειδικότερα στη ρωσική παρέμβαση.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ακόμα και στις ΗΠΑ χωρίς ποτέ να μπορεί να αποδειχτεί τίποτα.

Η Ρωσία απέρριψε πρόσφατα κατηγορηματικά κάθε κατηγορία περί ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

Το σχόλιο του Πεσκόφ ήρθε μετά από ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον ευάλωτο χαρακτήρα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς περί ανάμειξης σε προηγούμενες εκλογές. «Απορρίπτουμε όλες τις κατηγορίες, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», είπε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας τη συμπερίληψη της Ρωσίας από τις ΗΠΑ στον κατάλογο των χωρών που φέρονται να έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές. «Η Ρωσία δεν έχει παρέμβει ποτέ στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων και αναμένουμε ότι κανείς δεν θα επιχειρήσει να παρέμβει στις δικές μας εσωτερικές υποθέσεις», τόνισε ο Πεσκόφ.

Η πραγματικότητα είναι ότι η κατασκοπεία και η δολιοφθορά γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στο διαδίκτυο. Ο αριθμός των επιθέσεων από χάκερ έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι ιστοσελίδες θεσμών ή εταιρειών κατακλύζονται από κακόβουλα λογισμικά που σχεδόν πια δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το να εντοπιστούν φυσικά πρόσωπα ή πολύ περισσότερο εμπλοκή κρατών είναι δύσκολο, όσο και αν οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες κατηγορούν τη Ρωσία ότι επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις εκλογές σε δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη και στη Βόρεια και Νότια Αμερική.