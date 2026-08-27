Η απόφαση να χάσετε βάρος μπορεί εύκολα να σας φανεί χαοτική. Από την καθιέρωση ενός σταθερού προγράμματος άσκησης και τη βελτίωση της διατροφής μέχρι το ενδεχόμενο λήψης κάποιου φαρμάκου GLP-1, οι αλλαγές που καλείστε να εξετάσετε είναι πολλές.

Ωστόσο, η απώλεια βάρους δεν απαιτεί ακραίες δίαιτες ή εξαντλητικές προπονήσεις. Στηρίζεται κυρίως στη δημιουργία μιας υγιούς και βιώσιμης σχέσης με το φαγητό και την κίνηση – μιας καθημερινότητας που μπορείτε πραγματικά να απολαμβάνετε και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα, ακόμη κι αν η πρόοδος είναι αργή.

Η επιθυμία για γρήγορα αποτελέσματα είναι κατανοητή, όμως προτεραιότητα πρέπει να παραμένει η ασφάλεια και η υγεία του οργανισμού. Οι διατροφολόγοι συνιστούν ως ρεαλιστικό στόχο την απώλεια περίπου 0,5 έως 1 κιλού την εβδομάδα. Η άσκηση σε διαχειρίσιμο ρυθμό, τα ισορροπημένα γεύματα και οι αλλαγές που μπορούν να διατηρηθούν στον χρόνο αποτελούν τη βάση για καλύτερα και πιο σταθερά αποτελέσματα.

Οι παρακάτω συμβουλές προέρχονται από διατροφολόγους και personal trainers…

10 συμβουλές για υγιή και βιώσιμη απώλεια βάρους

Το κλειδί για την απώλεια βάρους είναι να θέσετε προσεκτικούς, εφικτούς στόχους που θα διατηρήσουν το σώμα σας υγιές και δυνατό. Σε αυτό το πλαίσιο μπορείτε να εντάξετε σταδιακά περισσότερες από τις παρακάτω συνήθειες στην καθημερινότητά σας…

1. Προσθέστε σταδιακά περισσότερη κίνηση στην ημέρα σας

Ανεβείτε καθημερινά από τις σκάλες στη δουλειά ή κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα τη θέση σανίδας μόλις ξυπνήσετε. Όλες αυτές οι μικρές κινήσεις συσσωρεύονται και μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά με την πάροδο του χρόνου. Οι personal trainers προτείνουν να αναζητήσετε δραστηριότητες που μπορείτε να επαναλαμβάνετε σχεδόν καθημερινά.

Δοκιμάστε επίσης να προσθέσετε στην ημέρα σας 30 λεπτά γρήγορου περπατήματος. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν συνεχόμενα: μπορείτε να τα χωρίσετε σε τρεις δεκάλεπτες βόλτες. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, αυτό μπορεί να αυξήσει την καύση θερμίδων και να σας φέρει πιο κοντά στον στόχο σας.

Το περπάτημα είναι μια δραστηριότητα χαμηλής επιβάρυνσης και δεν απαιτεί υπερβολική προσπάθεια, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να την εντάξετε μόνιμα στη ζωή σας. Μην ξεχνάτε, όμως, την αποκατάσταση του σώματος με αρκετά υγρά, σωστή διατροφή και διατάσεις.

2. Βρείτε μια μορφή άσκησης που πραγματικά σας αρέσει

Η προπόνηση δύναμης συμβάλλει στην ισορροπία και τη σταθερότητα, βελτιώνει τον μεταβολισμό και μπορεί ακόμη και να περιορίσει τον κίνδυνο ορισμένων ασθενειών. Η προπόνηση με αντιστάσεις έχει επίσης συσχετιστεί με την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της σύστασης του σώματος.

Για να μάθετε σωστά την τεχνική, οι personal trainers συνιστούν να εξασκηθείτε αρχικά χωρίς βάρη ή με μικρά βάρη. Αφού κατακτήσετε την κίνηση, μπορείτε να προσθέσετε μεγαλύτερη αντίσταση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εφαρμόσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια την προοδευτική επιβάρυνση, αυξάνοντας σταδιακά το βάρος, τη συχνότητα ή τον αριθμό των επαναλήψεων. Μακροπρόθεσμα, στόχος θα πρέπει να είναι η εκγύμναση όλων των βασικών μυϊκών ομάδων τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Όμως και η αερόβια άσκηση μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους. Ειδικοί συνιστούν εβδομαδιαίως είτε 150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας μέτριας έντασης, όπως το γρήγορο περπάτημα, είτε 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας, όπως το τρέξιμο. Η κατάλληλη διάρκεια, ωστόσο, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της υγείας και την ένταση της άσκησης.

Η συνέπεια είναι καθοριστική. Όσο πιο σταθερά ακολουθείτε ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να χάσετε βάρος και να διατηρήσετε το αποτέλεσμα. Η συμμετοχή σε κάποιο άθλημα, η άσκηση με φίλους ή η ακρόαση μιας αγαπημένης εκπομπής κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορούν να ενισχύσουν το κίνητρό σας.

Εάν σας αρέσει η άσκηση υψηλής επιβάρυνσης και θέλετε να επιταχύνετε την απώλεια βάρους, οι διαλειμματικές προπονήσεις υψηλής έντασης, γνωστές ως HIIT, αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο να καταναλώσετε πολλή ενέργεια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση εκτελώντας περισσότερες επαναλήψεις μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο ή χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα βάρη, διατηρώντας την ίδια διάρκεια. Και οι δύο επιλογές αυξάνουν την επιβάρυνση και εξακολουθούν να προκαλούν το σώμα σας.

Αν το γυμναστήριο ή τα ομαδικά μαθήματα δεν σας ταιριάζουν, επιλέξτε μια δραστηριότητα που αγαπάτε και μπορείτε να διατηρήσετε. Η πεζοπορία, η κολύμβηση, ή το ποδήλατο αποτελούν εξίσου καλές μορφές κίνησης.

3. Δεσμευτείτε αρχικά για μόλις μία προπόνηση την εβδομάδα

Ξεκινήστε με μικρότερο στόχο από αυτόν που αρχικά είχατε στο μυαλό σας. Πολλοί άνθρωποι, παρακινούμενοι από τον ενθουσιασμό, επιδιώκουν περισσότερα από όσα μπορούν να διατηρήσουν με αποτέλεσμα να εξαντλούνται και τελικά να εγκαταλείπουν την προσπάθεια.

Αρχίστε με μία προπόνηση την εβδομάδα. Ύστερα από μερικές εβδομάδες προσθέστε μία δεύτερη και, όταν και αυτή ενσωματωθεί ομαλά στην καθημερινότητά σας, δοκιμάστε μια τρίτη. Σταδιακά θα βρείτε τον ρυθμό που σας ταιριάζει.

Φροντίστε, πάντως, να υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία ημέρα ξεκούρασης. Η υπερβολική προσήλωση στην απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε υπερπροπόνηση και τραυματισμούς. Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεται σε διατάσεις, ανάπαυση και αποκατάσταση.

4. Ζητήστε βοήθεια από έναν personal trainer

Ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις προσωπικές σας ανάγκες αυξάνει τις πιθανότητες να πετύχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε, προστατεύοντας παράλληλα το σώμα σας. Ένας personal trainer μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε λίπος ενώ παράλληλα χτίζετε μυϊκή μάζα. Αυτό μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη μεταβολική υγεία και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, καθώς και να συμβάλει στη ρύθμιση του σακχάρου και σε μια πιο υγιή ανασύσταση του σώματος.

Ο προπονητής θα ελέγχει επίσης τη σωστή τεχνική των ασκήσεων και θα σας βοηθά να παραμένετε συνεπείς. Επιλέξτε έναν αριθμό προπονήσεων την εβδομάδα που να ανταποκρίνεται τόσο στον στόχο όσο και στον προϋπολογισμό σας και ζητήστε του να σας βοηθήσει να τηρείτε τη δέσμευσή σας.

Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι σημαντικά. Σε μελέτη του 2024 που δημοσιεύθηκε στο Heliyon, 66 ενήλικες προπονήθηκαν επί 12 εβδομάδες είτε μόνοι είτε με έναν συνασκούμενο, είτε με personal trainer. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις επιδόσεις τους στις πιέσεις πάγκου και στα καθίσματα, καθώς και τις μεταβολές στη σκελετική μυϊκή και τη λιπώδη μάζα. Η ομάδα που συνεργάστηκε με personal trainer βελτίωσε περισσότερο την προπόνηση των ποδιών και μείωσε τη λιπώδη μάζα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες.

5. Καταναλώστε περισσότερη πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά

Η πρωτεΐνη μπορεί να σας κρατήσει χορτάτους μέσα στην ημέρα, να σταθεροποιήσει τα επίπεδα σακχάρου και να υποστηρίξει τη σύνθεση μυϊκής μάζας, διευκολύνοντας έτσι την απώλεια βάρους.

Παρότι οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ένας γενικός στόχος είναι περίπου 30 έως 35 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά γεύμα. Καλές πηγές αποτελούν τα αυγά, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα θαλασσινά, το κόκκινο κρέας, τα φασόλια, ο αρακάς, οι φακές, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και η σόγια.

Οι φυτικές ίνες πέπτονται πιο αργά και παρατείνουν το αίσθημα κορεσμού. Οι διατροφολόγοι συνιστούν, επομένως, να αυξήσετε την κατανάλωση λαχανικών. Η μεγαλύτερη πρόσληψή τους έχει επίσης συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου και τριγλυκεριδίων, ενώ μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του ήπατος.

Αν δεν σας αρέσουν ιδιαίτερα τα λαχανικά, μπορείτε να τα πολτοποιήσετε και να τα προσθέσετε σε μια σάλτσα ή σε ένα smoothie κατάλληλο για ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Μην ξεχνάτε, τέλος, τα υγιεινά ακόρεστα λιπαρά, τα οποία προσφέρουν ενέργεια στον οργανισμό. Δοκιμάστε αβοκάντο, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, σπόρους, σόγια, ψάρια και θαλασσινά.

6. Πιείτε περισσότερο νερό και περιορίστε τα ζαχαρούχα ροφήματα

Η επαρκής ενυδάτωση μπορεί να αυξήσει το αίσθημα κορεσμού και να σας προστατεύσει από την υπερκατανάλωση φαγητού. Η γενική σύσταση που αναφέρεται από τους διατροφολόγους αντιστοιχεί περίπου σε 33 ml ενυδατικών υγρών ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Περιορίστε παράλληλα τα ποτά με ζάχαρη. Οι επεξεργασμένοι χυμοί, τα αναψυκτικά και οι καφέδες με πρόσθετα (ζάχαρη, σιρόπια, γλυκαντικά, κρέμες κλπ) περιέχουν θερμίδες αντίστοιχες με εκείνες ενός ολόκληρου γεύματος, χωρίς όμως να σας χορταίνουν. Συχνά περιέχουν περισσότερη ζάχαρη ακόμη και από μία σοκολάτα, προκαλώντας απότομη άνοδο των επιπέδων σακχάρου. Αντικαταστήστε τα με νερό, αν θέλετε αρωματισμένο με φρούτα, αφεψήματα βοτάνων ή καφέ με κανέλα ή γλυκαντικά μηδενικών θερμίδων.

7. Περιορίστε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Αποφύγετε τα τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετων σακχάρων, ανθυγιεινών λιπαρών και «κενών» θερμίδων, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του βάρους.

Εστιάστε, αντίθετα, σε ολόκληρες, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές, οι οποίες θα προσφέρουν στον οργανισμό σας τα θρεπτικά στοιχεία που πραγματικά χρειάζεται.

8. Εξασκηθείτε στη διαισθητική διατροφή

Η αναγνώριση των εσωτερικών σημάτων πείνας και κορεσμού μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε το μέγεθος των μερίδων και, κατ’ επέκταση, να υποστηρίξετε την απώλεια βάρους. Όταν σταματάτε να τρώτε επειδή αισθάνεστε χορτάτοι, περιορίζετε την πιθανότητα υπερφαγίας και αποφεύγετε να καταναλώνετε περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζεται το σώμα σας.

Ένα ημερολόγιο διατροφής μπορεί επίσης να σας κάνει περισσότερο συνειδητοποιημένους σχετικά με το τι τρώτε, πότε τρώτε και πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας απώλειας βάρους.

9. Μην παραλείπετε γεύματα

Όταν παραλείπετε γεύματα ή αφήνετε να περάσουν πολλές ώρες χωρίς να φάτε κάποιο γεύμα ή σνακ, η πείνα γίνεται υπερβολικά έντονη. Έτσι δυσκολεύεστε περισσότερο να κάνετε υγιεινές επιλογές και αυξάνεται η πιθανότητα να φάτε υπερβολικά αργότερα.

Η παράλειψη γευμάτων μπορεί επίσης να επιβραδύνει τον μεταβολισμό και να προκαλέσει κόπωση, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την προσπάθεια που καταβάλλετε στην προπόνηση όσο και την αποκατάστασή σας.

Αν δυσκολεύεστε να ακολουθήσετε σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, οι διατροφολόγοι συνιστούν μικρά σνακ μέσα στην ημέρα. Έχετε μαζί σας υγιεινές επιλογές όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ώστε να μη βρεθείτε πολύ πεινασμένοι χωρίς πρόσβαση σε θρεπτικό φαγητό.

Αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, ένας διατροφολόγος μπορεί να αναλύσει το πρόγραμμά και τη διατροφή σας και να προτείνει εξατομικευμένες αλλαγές για την απώλεια βάρους. Η συγκεκριμένη υποστήριξη μπορεί να καταστήσει την προσπάθειά σας πιο αποτελεσματική.

Ανασκόπηση μελετών του 2025, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, εξέτασε παρεμβάσεις απώλειας βάρους που πραγματοποιήθηκαν από διατροφολόγους σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενηλίκους. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, όσοι συνεργάστηκαν με διατροφολόγο παρουσίασαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους και βελτιώσεις στην περίμετρο της μέσης, την αρτηριακή πίεση και την ποιότητα ζωής.

10. Μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια μετά από μια αναποδιά

Μια αναποδιά, όπως η παράλειψη μερικών προπονήσεων, μπορεί να σας απογοητεύσει και να σας κάνει να πιστέψετε ότι χάλασε ολόκληρη η προσπάθεια. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχή επίτευξη ενός στόχου είναι να μην επιτρέπετε σε τέτοιες στιγμές να ακυρώνουν την πρόοδό σας.

Συνήθως, η «αναποδιά» ή η και «παρασπονδία» δεν είναι τόσο σοβαρή όσο φαίνεται και δεν επηρεάζει σημαντικά τον τελικό στόχο. Πάρτε μια ανάσα, αποδεχτείτε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά και συνεχίστε έχοντας κατά νου το σχέδιο που έχετε θέσει για την υγεία σας.

Μην ξεχνάτε, επίσης, να αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας με καλοσύνη. Η αυτοσυμπόνια και η επιστροφή στο πρόγραμμά σας ενισχύουν τη δέσμευση στον στόχο και υπενθυμίζουν ότι η απώλεια βάρους απαιτεί υπομονή και επιμονή. Επιτρέψτε στον εαυτό σας ένα λάθος, αρκεί αυτό να μη μετατραπεί σε συνήθεια. Έτσι, θα συνεχίσετε να κινείστε σταθερά προς τον στόχο σας.