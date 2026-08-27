Απόψε το βράδυ ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας (20:00), στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα playoffs του Conference League, με έπαθλο τη League Phase.

Αρκετές θα είναι οι απουσίες στο αποψινό παιχνίδι για τον Λίσι.

Πέραν του Ζίβκοβιτς, που είναι τιμωρημένος, εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω ενοχλήσεων.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μπραν (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρέβε, Κνούντσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Γκούντμουνσον, Σοέρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Κάστρο, Χολμ.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Χατσίδης, Λουσέ, Τάισον, Μύθου.