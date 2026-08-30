«Πυρά» κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στάση της απέναντι στα σχέδια του Ισραήλ για την κατασκευή νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη, εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.

Την Κυριακή (30.08.2026) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ευχαρίστησε τον Σλοβένο ομόλογό του, Γιάνεζ Γιάνσα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει την έκδοση κοινής δήλωσης των 27 κρατών-μελών της ΕΕ κατά του ισραηλινού εποικιστικού σχεδίου E1.

Ο Γιάνσα σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «κανένας αρμόδιος θεσμός δεν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα», πράγμα που έκανε τον Νετανιάχου να τον επαινέσει για το «θάρρος και τη σαφήνειά» του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μάλιστα επικαλέστηκε και την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, κατηγορώντας την ΕΕ ότι σιωπαίνει «όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, παράνομα καταλαμβάνει το μισό της Κύπρου – μέλος της ΕΕ!».

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Janša για το θάρρος και τη σαφήνειά σας εν μέσω της υποκρισίας της ΕΕ. Η ΕΕ παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, παράνομα καταλαμβάνει το μισό της Κύπρου – μέλος της ΕΕ!

Ωστόσο, όταν ο εβραϊκός λαός επιθυμεί να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατροπαράδοτη πατρίδα του, η ΕΕ εξοργίζεται».

Thank you PM Janša for your courage and clarity amidst EU hypocrisy. The EU remains silent when Turkey, a NATO member, illegally occupies half of Cyprus – an EU member! Yet when the Jewish people want to exercise their historic right to build and live in their ancestral… https://t.co/lCtX8JTZ72 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 30, 2026

Θυμίσατε σε όλους ότι η Σλοβενία είναι κυρίαρχο κράτος και ίσο μέλος της ΕΕ. Αυτό δεν είναι πρόκληση. Είναι ένα δικαίωμα που κάποιοι επιθυμούν να αρνηθούν. Ευχαριστώ, Janez, για την πεποίθησή σας και την ηγεσία σας», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.