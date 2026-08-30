Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, στην περιοχή της Χώρας Σάμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν από έλεγχο σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χώρο του οχήματος και κατάσχεσαν 18 πλαστά χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία όπου διαμένει ο άνδρας, στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», καθώς και το χρηματικό ποσό των 590 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν ακόμη το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Για την υπόθεση συνέδραμε το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.