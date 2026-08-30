Σαφές μήνυμα για τις πιθανές οικονομικές συνέπειες μιας κυβέρνησης της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έστειλε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στο κρατίδιο.

Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο Μερτς προειδοποίησε ότι η εκλογική επικράτηση της AfD θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά την οικονομία και την προσέλκυση επενδύσεων.

«Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Σαξονία-Άνχαλτ θα υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν μπορώ να φανταστώ διεθνείς επενδυτές να πηγαίνουν στο κρατίδιο για την ίδρυση εταιριών υπό έναν πρωθυπουργό της AfD», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στους ψηφοφόρους, προειδοποίησε όμως ότι το κρατίδιο θα αντιμετωπίσει «σημαντικά προβλήματα» εάν επιβεβαιωθούν οι φόβοι για επικράτηση της AfD.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το CDU θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ απέφυγε να ξεκαθαρίσει εάν το κόμμα του θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση με τη βοήθεια ή την ανοχή της Αριστεράς.

Η επίθεση στη Μέρκελ για τη μεταναστευτική πολιτική

Ο Μερτς αναφέρθηκε και στην άνοδο της AfD, αποδίδοντας μέρος της ευθύνης στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια υπό την Άνγκελα Μέρκελ.

Όπως υποστήριξε, η πολιτική θα μπορούσε ήδη από το 2018 να είχε αντιμετωπίσει ορισμένα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τη μεταναστευτική κρίση, ώστε η AfD να μην αποκτήσει τη σημερινή εκλογική δύναμη.

Ο καγκελάριος χαρακτήρισε λανθασμένες ορισμένες αποφάσεις της Μέρκελ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνησή του καλείται πλέον να διορθώσει τις συνέπειες αυτών των επιλογών.

«Η κυβέρνησή μου πρέπει τώρα αυτό να το διορθώσει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί χρόνο.

«Δεν θα είχαν κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια»

Ο Φρίντριχ Μερτς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μέρκελ και για την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην απόφαση για το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων, δήλωσε ότι εάν βρισκόταν ο ίδιος τότε στην ηγεσία της χώρας, δεν θα είχε προχωρήσει σε αυτή την επιλογή.

«Το λάθος ήταν ότι έκλεισαν πριν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε «έλλειμμα αξιοπιστίας»

Ο Γερμανός καγκελάριος αναγνώρισε, πάντως, ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει πρόβλημα αξιοπιστίας, μετά και τις χαμηλές επιδόσεις του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις.

Όπως εξήγησε, το «έλλειμμα αξιοπιστίας» συνδέεται μεταξύ άλλων με την απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού να προχωρήσει σε νέο δανεισμό ύψους περίπου ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τις υποδομές και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Αναγνωρίζω ότι προεκλογικώς λέγαμε όχι σε νέο χρέος. Και θέλω να κλείσω αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι η γερμανική οικονομία μπορεί να ανακτήσει σταδιακά τη δυναμική της.