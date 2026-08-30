Για την προσωπική της ζωή και τη μακροχρόνια σχέση της με τον Βασίλη Τσατσάκη μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή σε συνέντευξή της στο ένθετο Real Life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη.

Η ηθοποιός και μοντέλο αναφέρθηκε στη σχέση τους, η οποία μετρά πλέον επτά χρόνια, εξηγώντας πως η επικοινωνία και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι τα στοιχεία που τους έχουν κρατήσει ενωμένους.

«Με τον Βασίλη είμαστε στα επτά χρόνια φαγούρας! Η σχέση θέλει συνεχή διαπραγμάτευση και αδιάκοπη συζήτηση των “θέλω” μας. Ζητά ο καθένας αυτό που θέλει και βρίσκουμε τον κοινό τόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε με τρυφερότητα για τον σύντροφό της, τονίζοντας πως γνωρίζει και αποδέχεται την προσωπικότητά της.

«Ο Βασίλης ξέρει ποια έχει παντρευτεί, το σέβεται και το στηρίζει», είπε η Μάρα Δαρμουσλή.

Παράλληλα, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο παραδοσιακό, χωρίς όμως να είναι πατριαρχικός, στοιχείο που, όπως εξήγησε, αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η σχέση τους έχει αντέξει στον χρόνο.

«Είναι παραδοσιακός, αλλά όχι πατριαρχικός. Και γι’ αυτό είμαστε μαζί. Είναι η μακροβιότερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου. Το ίδιο ισχύει και για εκείνον», σημείωσε.

Η Μάρα Δαρμουσλή αποκάλυψε ακόμη ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Βασίλη Τσατσάκη τον κρατούν συχνά μακριά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, όπως τόνισε, η απόσταση δεν έχει καταφέρει να επηρεάσει τη σχέση τους.

«Λείπει για μεγάλα διαστήματα λόγω δουλειάς, οπότε αυτή η ρομαντική διάθεση, μαζί με αγάπη και σεβασμό, δεν έχει αφήσει τον έρωτα να εξατμιστεί», ανέφερε.