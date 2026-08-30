Ένα αίτημα που δέχεται συχνά από τους θαυμαστές των «Friends», αλλά δεν θέλει να ικανοποιεί, αποκάλυψε η Λίζα Κούντροου, η οποία υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι και στις 10 σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

Η 63χρονη ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Fresh Air» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση της με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Όπως εξήγησε, δεν την ενοχλεί όταν οι θαυμαστές της ζητούν να επαναλάβει κάποια από τις χαρακτηριστικές ατάκες της Φοίβης, ούτε όταν την αποκαλούν με το όνομα του ρόλου της.

Υπάρχει, όμως, ένα αίτημα που δεν θέλει να ακούει.

Πρόκειται για το «Smelly Cat», το τραγούδι που έγινε σήμα κατατεθέν της Φοίβης στη σειρά.

«Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε “Ω, τραγούδησε το Smelly Cat”. Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κούντροου.

Friends star Lisa Kudrow reveals the annoying fan request she refuses: 'I really don't wanna do that' https://t.co/f5HIcZa2G4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 30, 2026

«Όλα σε αυτή τη σειρά ήταν υπέροχα»

Η ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και για την εμπειρία της στα «Friends», αλλά κυρίως για τη σχέση που δημιούργησε με τους συμπρωταγωνιστές της.

«Μόνο και μόνο η σχέση με τους άλλους ηθοποιούς… περνούσαμε όμορφα. Αυτό είναι τόσο σπάνιο. Και υπήρχε πραγματικός, ειλικρινής σεβασμός, αμοιβαίος σεβασμός», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν στο πλατό απαιτούσαν προσπάθεια, την οποία όλοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν.

«Ήταν μια πραγματικά καλή σχέση που απαιτούσε κάποια προσπάθεια και εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια. Ήταν υπέροχα. Όλα σε αυτή τη σειρά ήταν υπέροχα», πρόσθεσε.

Η Λίζα Κούντροου είχε διεκδικήσει τον ρόλο της Ρέιτσελ

Η Κούντροου αναφέρθηκε και σε μια άγνωστη πτυχή από τη διαδικασία των οντισιόν για τα «Friends», αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν, ο οποίος τελικά πήγε στην Τζένιφερ Άνιστον.

Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter», είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να υποδυθεί μια «Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα» και να δώσει έναν ιδιαίτερα κωμικό τόνο στον χαρακτήρα.

Ωστόσο, όπως της μετέφεραν αργότερα οι ατζέντηδές της, οι δημιουργοί της σειράς είχαν ήδη αποφασίσει ότι ο ρόλος της Φοίβης ήταν αυτός που της ταίριαζε.

«Δεν πρόκειται να πειράξουν αυτό που έχουν», ήταν, σύμφωνα με την Κούντροου, ο ευγενικός τρόπος με τον οποίο της εξήγησαν ότι τελικά δεν προοριζόταν για τον ρόλο της Ρέιτσελ.