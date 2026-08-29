Σύντομο πέρασμα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένεται απόψε, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν νοτιότερα, με τον γνωστό μετεωρολόγο να επισημαίνει τις περιοχές που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεαστούν.

Ο Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του στο Facebook που συνοδεύεται από σχετικό χάρτη, σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Πού αναμένονται οι μπόρες και οι καταιγίδες

Οι πιθανότητες για ένα σύντομο πέρασμα μπόρας ή ακόμη και τοπικής καταιγίδας αυξάνονται κατά τις βραδινές ώρες, αρχικά στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν και προς άλλες περιοχές, με τον Σάκη Αρναούτογλου να εκτιμά ότι θα διαρκέσουν περίπου έως λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, για ένα σύντομο πέρασμα βροχών και καταιγίδων και όχι για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Δεν αποκλείεται ενίσχυση των ανέμων

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να σημειωθεί και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων.

Στον χάρτη που δημοσίευσε ο Σάκης Αρναούτογλου αποτυπώνονται οι περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

Τι προβλέπει η ΕΜΥ για την Κυριακή

Για αύριο, Κυριακή 30 Αυγούστου, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τότε αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα τμήματα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Ελλάδα

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Εκεί αναμένονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου θα επικρατήσουν επίσης γενικά αίθριες συνθήκες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι στα ανατολικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολ