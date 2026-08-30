Σε ένα ξέσπασμα, μέσα από τα social media, προχώρησε η Χριστίνα Κολέτσα πριν από λίγες ώρες απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η όμορφη τραγουδίστρια επέλεξε να δημοσιεύσει τρεις σύντομες ιστορίες στις οποίες και επισήμανε τα εξής.

“Η ανάγκη μου να φωνάξω, τόσο δυνατά, ότι η μάστιγα της εποχής είναι ο φόβος είναι τεράστια. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να φωνάξω “φτάνει με τον φόβο”. Φτάσαμε στο σημείο να φοβόμαστε να ‘μαστε καλοί άνθρωποι. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε μια καλή πράξη και ο λόγος είναι να μην πληγωθούμε, να μην μας πουν χαζούς, να μην τι;” αναρωτήθηκε, αρχικά, η Χριστίνα Κολέτσα.

“Ζούμε σαν πεθαμένοι και ζούμε κλεισμένοι στο καβούκι μας. Ζούμε μέσα στο κόμπλεξ και μέσα στην ανασφάλεια γιατί… αν είμαστε καλοί, θα μας βγει σε κακό. Μια πεποίθηση η οποία δεν έχει καμία βάση. Αυτή είναι η ζωή. Αν είναι δυνατόν να φοβόμαστε να κάνουμε καλό. Τι έχουμε γίνει; Φτάνει”.

“Δεν είναι έτσι. Ζούμε σε μια τεράστια πλάνη και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα, για όλους μας. Για τα παιδιά μας, για ό,τι έχει απομείνει” καταλήγει η Χριστίνα Κολέτσα σ’ αυτό το αναπάντεχο δημόσιο μοίρασμα της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

“Ο κόσμος είναι πολύ καλύτερος με ανθρώπους που τολμάνε. Όχι όταν έρθει η μεγάλη καταστροφή, το μεγάλο κακό, αλλά στην καθημερινότητα. Στην ευγένεια, στο να βοηθήσεις έναν κυριούλη στο φανάρι και στο να κάνεις μια καλή πράξη χωρίς τύψεις. Φτάσαμε στο σημείο να νιώθουμε τύψεις γιατί κάνουμε κάτι καλό” επισημαίνει, εν συνεχεία, η τραγουδίστρια.